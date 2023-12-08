Çocuğunu karanlıkta okula gönderen anne, kış saati uygulamasına tepki gösterdi!

İzmir'de sabah erken saatlerde çocuğuna okula götürmek zorunda kalan veli kış saati uygulamasına isyan etti. Anne "Sokakta bir tek biz, bir de baskına giden özel harekat var, şu çocuğun taşıdığı çantaya bakın ya." diyerek yetkililere tepki gösterdi.

ÇOCUĞUNUN YAŞADIĞI ZORLUĞU KAYDA ALDI

2016 Yılında itibaren kış saati uygulamasına devam etmeyen Türkiye, bu uygulamayla enerji tasarrufu amaçlanıyordu. İzmir'de çocuğunu okula gönderen anne kış saati uygulamasına tepki gösterdi. Yaşadığı zorluğu videoya alan anne, "Sokakta bir tek biz bir de baskına giden özel harekât var, şu çocuğun taşıdığı çantaya bakın ya" dedi.

"ŞU ÇOCUKLARA YAZIKTIR GÜNAHTIR"

Çocuğunun çantasının ağırlığına da dikkat çeken anne, kış saati uygulaması için Millî Eğitim Bakanlığı'na tepki gösterdi. Anne, "Yapmayın Allah'ınızı severseniz yazıktır günahtır, Milli Eğitim Bakanı çok ciddi söylüyorum genç kızlar için çocuklar için şu okul saatlerini bir düzenleyin" diye konuştu.