Çocuğunu karanlıkta okula gönderen anne, kış saati uygulamasına tepki gösterdi!

İzmir'de sabah erken saatlerde çocuğuna okula götürmek zorunda kalan veli kış saati uygulamasına isyan etti. Anne "Sokakta bir tek biz, bir de baskına giden özel harekat var, şu çocuğun taşıdığı çantaya bakın ya." diyerek yetkililere tepki gösterdi.
ÇOCUĞUNUN YAŞADIĞI ZORLUĞU KAYDA ALDI
2016 Yılında itibaren kış saati uygulamasına devam etmeyen Türkiye, bu uygulamayla enerji tasarrufu amaçlanıyordu. İzmir'de çocuğunu okula gönderen anne kış saati uygulamasına tepki gösterdi. Yaşadığı zorluğu videoya alan anne, "Sokakta bir tek biz bir de baskına giden özel harekât var, şu çocuğun taşıdığı çantaya bakın ya" dedi.
"ŞU ÇOCUKLARA YAZIKTIR GÜNAHTIR"
Çocuğunun çantasının ağırlığına da dikkat çeken anne, kış saati uygulaması için Millî Eğitim Bakanlığı'na tepki gösterdi. Anne, "Yapmayın Allah'ınızı severseniz yazıktır günahtır, Milli Eğitim Bakanı çok ciddi söylüyorum genç kızlar için çocuklar için şu okul saatlerini bir düzenleyin" diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.