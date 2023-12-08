Küvette boğulma tehlikesi geçiren bebek 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Körfez ilçesinde küvette 10 aylık bebeğini yıkayan anne, epilepsi krizi geçirdi. Boğulma tehlikesi geçiren bebek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

BEBEĞİNİ YIKARKEN EPİLEPSİ KRİZİ GEÇİRDİ

Olay, dün öğle saatlerinde Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Dereli Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. Epilepsi hastası anne K.C., komşusuna, 10 aylık M.C. isimli kızını yıkayacağını söyledi. Daha sonra küvette bebeğini yıkayan anneden haber alamayan eşi, komşularını arayarak kontrol etmesini istedi. Daireye giden komşu zili çalmasının ardından çiftin 4 yaşındaki çocukları kapıyı açtı. Banyoya giden komşu, bebeği küvette hareketsiz halde, anne K.C.'yi ise nöbet geçirmiş halde yerde baygın şekilde buldu.

BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren komşunun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Boğulma tehlikesi geçiren bebek, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla önce Körfez Devlet Hastanesi'ne ardından da Kocaeli Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Talihsiz bebek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.