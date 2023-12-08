Gebze'de PKK şüphelisi yakalandı

Gebze ilçesinde PKK üyesi olduğu tespit edilen Suriye uyruklu B.E.Ş., jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelinin saklandığı hücre evine operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye uyruklu B.E.Ş. gözaltına alındı. B.E.Ş. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kocaeli F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.