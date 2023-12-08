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Kocaelispor’a blok tribün ve 56 bin lira para cezası

Ümraniye karşısında iç sahada aldığımız 3-0’lık yenilginin şoku sürerken, bir şok da PFDK’ndan geldi, taraftarın tezahüratlara ve Oğuz Ceylan ile girdikleri diyalog sonrasında para ve blok tribün cezası geldi

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Kocaelispor’a blok tribün ve 56 bin lira para cezası mask

İŞTE ALINAN KARAR

KOCAELİSPOR Kulübünün, 01.12.2023 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR- ÜMRANİYESPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI NUMARALI ALT 115 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir…”
# Kocaelispor, Ümraniyespor, Para, karar

08 Ara 2023 - 11:52 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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