MHP Kartepe’de Cevdet Tunç meclis üyeliğine başvurdu

Cevdet Tunç, önceki gün MHP Kartepe İlçe binasına giderek MHP’den Kartepe Belediyesi Meclis Üyesi aday adaylık başvuru dilekçesini İlçe Başkanı Hayati Dilek’e teslim etti. Tunç yaptığı konuşmada, “Bu anlamlı günde şahsımı yalnız bırakmayarak, bir araya geldiğimiz için teşekkür ediyorum. 15 Kasım 1968 doğumlu, evli ve 2 çocuk babasıyım. Lise mezunuyum. 1973 senesinden beri Dumlupınar Mahallesinde ikamet etmekteyim. 2021 senesinde Gölcük Tersane Komutanlığından emekli olarak iş hayatına veda ettim.

BİRÇOK KADEMEDE GÖREV YAPTIM

Milliyetçi Hareket Partisi ile bağım; 1994 yılında Uzunçiftlik Belde Teşkilatı Kurucu Yöneticiliği, 2008 yılında MHP Kartepe İlçe Başkanlığı kurucu yöneticiliği ve teşkilatımızın birçok kademesinde aktif olarak uzun yıllar görev yaptım. 2010 yılındaki işyeri değişikliğimin kamu kurumu olması sebebi ile ara vermek durumunda kaldığım siyasete emeklilik hayatımın başlaması ile tekrardan aktif olarak başladım.

İLÇEYE KATKIDA BULUNMAK

Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in izinde, bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin emrinde, gönül bağımın sonsuz olduğu Milliyetçi Ülkücü Hareket'in çizgisi doğrultusunda, siz kıymetli hemşerilerime faydalı olabilmek, yarım asırdır yaşadığım Kartepe ilçemize katkıda bunabilmek için, “MHP 2024’e Doğru; Diyar Diyar Anadolu” temasıyla başlatılan 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan seçimlerde yeni yüzyıl, lider Türkiye, üretken belediye anlayışı ile Kartepe Belediyesi Meclis Üyesi Aday Adayı olarak sizlerin huzurunda başvurumu gerçekleştiriyorum” dedi.