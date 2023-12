İşyerleri kiraya verilecek

Hüküm ve Tasarrufu Belediyemize ait olan, aşağıdaki tablodaki taşınmazlar Belediyemize gelir getirmesi amacı ile 2886 Sayılı Kanunun 35/a maddesi ve devamına göre kapalı teklif usulü ile kiralama olarak ihale edilecektir.

KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra Taşınmaz Adı Adres/Mevkii Aylık Muhammen Kira Bedeli Geçici Teminat Bedeli

İhale Süresi

İhale Tarih ve Saati 1

Yaylacık Mahallesi 159 ada 27 parsel numaralı tescil dışı alanın, Yaylacık Mahallesi 159 ada 27 parsel numaralı tescil dışı alanın, Açık Depolama Alanı olarak kullanılacaktır. (Yaklaşık 15.870,00 m²) Yaylacık Mahallesi Kanalboyu Caddesi No:73Başiskele/

KOCAELİ

79.350,00 TL +KDV

85.698,00 TL 3 YIL 21.12.2023

Saat:11:00 liste sırasına göre ihale edilecektir.

2 Sepetlipınar Mahallesi 802 ada ve 803 ada numaralı tescil dışı alanın, Açık Depolama Alanı olarak kullanılacaktır. (Yaklaşık 8.450,00 m²) Sepetlipınar Mahallesi Kabaca Sokak No:21 Başiskele/KOCAELİ 42.250,00 TL+KDV 45.630,00 TL 3 YIL



1- İHALENİN TARİHİ SAATİ VE YAPILACAĞI YER:

İhale yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte Başiskele Belediyesi (Serdar Mah. Selahattin Eyyübi Cad. No:1 1. Kat Toplantı Salonu Başiskele/KOCAELİ ) Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

2- İHALEYE AİT TEMİNAT BEDELİ (GEÇİCİ TEMİNAT )

Geçici teminat bedeli olarak Kabul edilecek değerler:

Tedavüldeki Türk Parası. İhalelere ait nakit geçici teminat bedelleri en geç ihalenin yapılacağı günden 1(bir) gün önce 20/12/2023 Çarşamba günü saat 16:00’a kadar belediyemize yatırılabilecektir. Katılım gösterilecek olan ihale ile ilgili kiralamaya ait süresiz olarak alınmış Banka teminat mektubu.

3 - İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

1-Dış zarf

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,

b) İkametgâh belgesi ve nüfus kağıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler),

c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi, (Tüzel Kişiler)

d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler)

e) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

f) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun)

g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,

h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

i) İhale Şartnamesinin her sayfasının “okudum” ibaresi ile imzalanması

j) Başiskele Belediyesi nezdinde borcu olmadığına dair belge.(Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır.)

4- TEKLİFLERİN VERİLMESİ:

a) Teklifler en geç ihalenin yapılacağı günden 1(bir) gün önce önce 20/12/2023 Çarşamba günü saat 16:00’a kadar Başiskele Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü- Kamulaştırma ve Emlak Yönetimi Birimine teslim edilecektir. Posta ile yapılacak teklifler kabul edilmeyecektir.

b)İç zarfta, işe ait kira ile ilgili teklif ettiği teklif mektubu, İsteklinin adı soyadı, isteklinin açık adresi,

c)Dış Zarfta; İç zarf, geçici teminatı yatırdığına dair belge, 3. maddede istenilen belgeler, özel şartnameyi satın aldığına dair belge ve kabul ettiğine dair imzalanmış özel şartname konacaktır. Her iki zarf ağızları kapatılıp mühürlenecek, zarf içerisindeki evraklarda kazıntı, silinti olmayacak.

5- Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6- İş bu ihaleye ait özel şartname dosyası her gün mesai saatleri dahilinde Başiskele Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü- Kamulaştırma ve Emlak Yönetiminden görülebilir ve 1.000,00 TL bedel karşılığında belediyemizden temin edilebilir.

7- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 17. maddesi uyarınca ilan olunur.

BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI