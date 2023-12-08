Kocaeli Gebze'de 79 m² daire icradan satılık

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/3472 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:

Kocaeli ili Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi 875 ada 10 parsel A Blok 1. Bodrum Kat 1 nolu piyesli mesken, 27/2890 arsa paylı, mevcut durumu parsel üzerinde 3 bodrum+ zemin+ 5 normal katlı bina mevcuttur. Taşınmazın tapu kaydındaki niteliği arsa olup yüzölçümü 2.890,00m2 dir.Bina asansörlüdür. Şehirmerkezinde olup Anadolu Otoyoluna, E5 Kara yoluna, Sabiha Gökçen Hava Limanına, Gebze D.D.Y. Tren istasyonuna, Organize Sanayi Bölgelerine Okul, Hastane, Adliye, Belediye, Kaymakamlık ve Avm gibi donatılara ulaşımı kolay bir konumdadır. Çevresinde konut ve ticari işyerleri yapılaşması vardır. Tüm alt yapı ve Belediye hizmetlerinden yararlanan ve alım satım kabiliyeti olan bir konumdadır.Satışa konu daire 1.bodrum kat1 nolu bağımsız bölüm 3 oda ,1 antre ,mutfak,wc+ banyo ve balkondan oluşmaktadır.Daire Brüt90, net79,15 m2'dir. Duvarlar sıvalı ve boyalı ev mantolama yapılıdır. Kapı ve pencereleri takılıdır. Çatısı örülüdür. Taşıyıcı sistemi betonarmedir. Doğalgaz ile ısınmaktadır. Sıhhi tesisatı vardır.Dairede,yerler laminat parke, ıslak zeminler seramik kaplıdır.

Adresi : Tatlıkuyu Mahallesi 1308/4 Sokak No: 8 Gebze Kocaeli Gebze / KOCAELİ

Yüzölçümü : 2.890 m2 -ana taşınmaz

Arsa Payı : 27/2890

İmar Durumu: İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanı lejantında yer aldığı, ayrık nizam, 5 kat, TAKS:0,40 olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 2.929.500,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kayıtlarındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/01/2024 - 14:04 Başlangıç Tarih ve Saati : 17/01/ 2024 - 14:04-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitiş Tarih ve Saati : 24/01/2024 - 14:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/02/2024 - 14:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/02/2024 - 14:04

05/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.