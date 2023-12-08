Kocaeli Çayırova'da 4 katlı yapı mahkemeden satılık

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/21 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, Akse Mahallesi 1286 Ada, 34 Parsel, Dava konusu parsel üzerinde Bodrum+Zemin+2 normal kattan oluşan zemin katta 2 dükkan normal katlarda 2 daire olmak üzere toplam 430 M2 alanında yapı bulunmaktadır.

Adresi : Akse Mahalesi Çayırova/KocaeliÇayırova / KOCAELİ

Yüzölçümü : 350 m2

İmar Durumu :İnşaat tarzı 1/1000 Ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam 4 kat,TAKS 0,35 KAKS 1,40 YAPILAŞMA KOŞULLARINA SAHİPTİR.

Kıymeti : 5.859.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 14:07 Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/ 2024 - 14:07-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 14:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/01/2024 - 14:07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 31/01/2024 - 14:07

05/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.