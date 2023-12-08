YENEMESİN BANDIRMA GERİSİNE HİÇ ALDIRMA!

Sezonun en zorlu maçlarına art arda çıkıyoruz. Yani ak koyun, kara koyunun belli olacağı maçlar. Ertuğrul Sağlam yönetiminde11 maçlık yenilmezlik serisi elde eden, ancak iç sahada rahat oynayamayan dış saha fatihi Kocaelispor, 3-0’lık Ümraniye rezaleti sonrasında kendini affettirmek için, genellikle yenilmediği dış sahada bu kez en zorlu rakiplerden Bandırma’ya konuk oluyor. 600’e yakın biletli taraftar, üç saatlik Bandırma yollarına düşüyor…

Şampiyon olduğumuz 1979’da unutulmaz olayların yaşandığı maçtan sonra, en kritik maç yarınki maç olacak. Ancak her iki taraftar grubunun da sükûnetli mesajları, gerginliğin olmadığını gösteriyor. Maç yarın 13.30’da başlayacak TRTSpor, Beinmax1 canlı yayınlayacak. Kocaelisporumuzun internetteki ilk canlı anlatım yayıncısı www.kocaeligazetesi.com.tr, bu maçı da canlı anlatacak yayınlayacak…

KADRODA OPERASYON VAR

11 maç yenilmezlik serisinden sonra, geçen hafta Ümraniye karşısında alınan inanılmaz yenilginin ardından ayrıca alınan 3-0’lık skor kafaları bulandırdı. Gökhan inanılmaz hatalı gol yedi, Yusuf Abdioğlu kendi kalesine attı. Oğuz Ceylan taraftardan tepki gördü, ayrıca sarı kartla cezalı duruma düştü. Kupa maçında kaleye geçen Harun Tekin, inanılmaz kurtarışlarla, kaleyi istediğini açıkça gösterdi. Dolayısıyla 11 maçta genelde bozulmayan kadroda revizyon olasılığı yükseldi.