KOTO’nun yeni üye bilgilendirme toplantıları 2022 Ocak- Şubat- Mart kayıtları ile devam etti

Kocaeli Ticaret Odası’nın, yeni üyelere özel düzenlediği bilgilendirme toplantıları, 2022 yılı Ocak- Şubat ve Mart aylarında kayıt olan üyelerle devam etti. Tüm hızıyla devam eden toplantılar serisine, yeni üyeler yine yoğun ilgi gösterdi. Ticarete KOTO üyesi olarak başlayan yeni üyelerin, büyüme yolculuğunda Oda’nın hizmetlerinden üst düzeyde faydalanmasını, faaliyetlerinden haberdar olmasını, hem birbirileri ile tanışıp hem de KOTO’nun ayrıcalıklarla dolu hizmet dünyasına adım atmasını sağlayan toplantı, Oda Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan’ın moderatörlüğünde gerçekleşti.

ALTIN DEĞERİNDE TAVSİYELER

KOTO İdari İşler Servisi Şefi Hüseyin Aydın’ın, kapsamlı sunumuyla başlayan program, Prof. Dr. Bayraktutan’ın altın değerindeki ticari tavsiyeleri ile devam etti. Yeni üyelere Oda’nın hizmetlerinden üst düzeyde faydalanmasını öğütleyen Bayraktutan, güncel ekonomi tablosunu da değerlendirdi. Programın kapanışında Oda hizmet birimlerini gezerek, servis sorumlularından bilgi alan yeni üyeler, memnuniyetlerini ifade ederek, iş dünyasının zorlu şartlarında, ışık tutan bilgiler sunan KOTO’ya teşekkür etti.