Gergerlioğlu, “Bozkurtlar Gazze’ye diyeceğinize İsrail’e giden 350 gemiyi durdurun”  

İsrail’e Kısmet Pijamadan termal içlik gitmiş

“İsrail’e Türkiye’den mal gidiyor mu?” tartışması sırasında bir video çıktığını söyleyen Gergerlioğlu, “Piyasaya ve İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi olayla ilgili hemen bir yalanlama yayınladı “Bu ibareler 2021 yılına aittir. ‘Made in Turkey’ o zaman kullanılıyordu, şimdi ‘Made in Türkiye’ kullanıyor” diye bir yalan attı. Neden yalan attı? İşte, burada, bakın, ispatı var. Apaçık bir şekilde İsrail askerleri Gaziantep’teki Kısmet Pijamanın gönderdiği termal içlikleri alıyorlardı. Videolarda görünüyor, ispatlıyoruz. Kısmet Pijamanın Instagram sayfasındaki fotoğraf ve videolarda da bu görünüyor. Gazeteci Metin Cihan’la konuştum, dedi ki: “Türkiye’den gönderildiğini iyi biliyorum.” Kısmet Pijamaya bir mesaj gönderdim, ben bunu iddia ediyorum, bir cevap hakkınız varsa buyurun konuşun, cevap yerine anında şu fotoğraflar Instagram sayfasından silindi, bir şeyler gizlenmeye çalışılıyor.” ifadelerini kullandı.

Cumhur zulüm ittifakı binlerce yalan atıyor

Bu tarz yalanlamaları daha öncesinde de gördüklerini belirten Gergerlioğlu, “2 Türk askeri IŞİD tarafından yakıldığı zaman, anında iktidar “Bu yalandır, şudur, budur.” dedi, olayı soğutmaya çalıştı daha sonra 2 askerin IŞİD tarafından yakıldığı ortaya çıktı. Binlerce yalan atıyorsunuz, ondan dolayı “cumhur zulüm ittifakı” diyorum. Samimi değilsiniz, 7 Ekimden beri 350 gemi gitti Türkiye’den İsrail’e, hava ulaşımı durmadı, ticaret tam gaz devam ediyor. Bu arada, ortağınız “Bozkurtlar Gazze’ye.” diyor. 350 gemi gidiyor, bu çelişkiyi kimse anlamlandıramıyor. “Bozkurtlar Gazze’ye.” diyeceğinize “Niye Türkiye’den İsrail’e 350 gemi gidiyor?” diye sorun diyorum.” şeklinde konuştu.

Belgeler Vehbi Koç’u yalanlıyor

Trabzon Milletvekili Vehbi Koç’a bazı sorular sorduğunu ifade eden Gergerlioğlu, Sayın Vehbi Koç çıktı ve “Hakkımdaki iddialar yalandır.” diye birtakım ifadelerde bulundu. Ben konuyu araştırdım, evet, Sayın Vehbi Koç kâğıt üstünde haklı gibi gözüküyor ama vicdanen haksız gibi görünüyor. Neden mi? Kendisinin ortağı olduğu ve daha sonra ayrıldığı 15 Temmuz Denizcilik Şirketi, arkadaşı Salih Zeki Çakır’la aynı adreste. Kim bu Salih Zeki Çakır? ORAS Tekstil’le Vehbi Koç’un eski ortağı olduğu şirket aynı adreste. Bakın kanıtları var burada. Önceden TEMAŞ Plaza’daydı, daha sonra Merve Plaza’da. Peki, başka hangi ortaklık var? Vehbi Koç’un orada bir de vakfı var, vakfın başkanlığını yapıyor, sanırım, vekil olduğu zaman bu şirketten ve vakıftan ayrılmış ve işler Salih Zeki Çakır’a kalmış anlaşılan. Burada Sayın Vehbi Koç dedi ki: “Ben bu işle uzaktan yakından alakalı değilim.” İşte, ortağı ORAS Tekstil’le çektirdiği, Ali İhsan Yavuz Bey’le çektirdiği fotoğraflar. Yani aynı adreste zaten ortağı olduğu bir şirket var 15 Temmuz sonrası kurulan bir denizcilik şirketi var. Vakfın belgeleri de burada Sayın Vehbi Koç. Yani, kâğıt üstünde birtakım şeyleri halledebilirsiniz arkadaşlar ama vicdan bunu kabul etmiyor; bakın, size çok net bir şekilde söylüyorum” ifadelerini kullandı.

“Milyon dolarlık ihale Başbakanın oğluna”

Elindeki başka belgelerden de bahseden Gergerlioğlu, “ORAS Tekstil’in adresinde başka hangi şirket gösterilmiş biliyor musunuz? Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım’ın Malta’daki off-shore firmasının adresi de yer. TEMAŞ Plaza; işte belgeleri burada. Bunlara daha bir şey söylenebilir mi arkadaşlar? Aynı adreste bir film fırıldak dönüyor. Ne oluyor, ne bitiyor; kimse bize bir açıklama yapacak mı? Bakın, belgeler burada, kimse bunu reddedemez. Bakın, bu belgeler apaçık ortada, “Milyon dolarlık ihale Başbakanın oğluna.” gitmiş diyor. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Şu gösterdiğim belgelerin yayınıyla ilgili, daha bu akşama doğru, mahkeme kararıyla “tweet”lerin silinmesi kararı alındı. Çünkü bunlar gerçek, bu belgeler gerçek. Bakın, alelacele bu belgeler silinmeye çalışılıyor. Ama ekran görüntüsü alınmış Allah’tan. Şimdi, bunu nasıl izah edeceksiniz?” dedi.