Bülent Sarı: Kocaeli ileri gidecekken geri gitti

CHP'de il ve ilçe belediye başkanlığı aday adaylıklarının tamamlanmasının ardından parti karar sürecine girdi. CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer CHP Genel Merkezi'nin görevlendirmesi üzerine bugün Kocaeli'ye geldi. Milletvekillerinin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan CHP İl Başkanı Bülent Sarı " Büyükşehirde bu dönem Cumhuriyet Halk Partisi adaylarıyla seçime gireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisinin Kocaeli’ye verdiği kazanımları tekrar Kocaeli’ye kazandıracağız." dedi

İNCELEYİP PARTİYİ DİNLEYECEKLER

31 Mart 2024 yılında gerçekleşecek yerel seçimler öncesinde siyasi partilerde hareketlilik tüm hızıyla sürüyor. Yerel seçimler kapsamında CHP Genel Merkezi tarafından Kocaeli’de yürütülecek yerel seçim çalışmalardan sorumlu CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer Kocaeli İl Örgütü’nün mevcut durumu, ilçe başkanlarının çalışmaları ve belediye başkan adaylarıyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere bugün Kocaeli'ye gelerek CHP Kocaeli İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bu iki isim CHP Kocaeli İl Binasında basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı ve yönetimi katıldı.

TEK TEK GÖRÜŞECEKLER

Açıklamada ilk sözü alan CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı aday adayları ile görüşmeden sonra Genel merkeze bir rapor sunulacağını belirterek şunları söyledi: “Bugün değerli iki vekilimiz bizimle beraber. Belediye başkan aday adaylarımızla, örgütle ve geçmiş belediye başkanlarımızla, il başkanlarımızla bir araya gelecek ve adaylarımızı nasıl belirleriz, ne yöntemle belirleriz, aday adaylarımızla tek tek görüşerek rapor hazırlayacaklar. Raporu genel merkeze sunarak yol haritası belirleyeceğiz.

CHP ADAYLARIYLA SEÇİME GİRECEĞİZ

Bizim buradaki hedefimiz en doğru adayı belirlemek. Özellikle Büyükşehir kazanmak için mücadele edeceğiz, hedefimizde 12 ilçe belediyemiz de var. 2019 seçimlerinde İYİ Parti’deydi Kocaeli Büyükşehir belediyesi adaylığı, bu dönem Cumhuriyet Halk Partisi adaylarıyla seçime gireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisinin Kocaeli’ye verdiği kazanımları tekrar Kocaeli’ye kazandıracağız.

KOCAELİ İLERİ GİDECEKKEN GERİ GİTTİ

Kocaeli 20 yılda çok ciddi geriye gitti. Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin Sefa beyin Hikmet beyin eserlerinden faydalanılıyor. Hala hiçbir çalışma yok, Kocaeli ileri gidecekken, İstanbul’un yanında gelir düzeyi birinci sırada olan il geriye gitti. Bu anlamda çalışmalarımızı da bugün itibariyle başlatacağız. Cuma - Cumartesi de bitirip vekillerimizi raporlarını genel merkeze sunacaklar.”