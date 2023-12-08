CHP'li Çakırözem; Kocaeli tavrını sandığa yansıtacak

CHP'de il ve ilçe belediye başkanlığı aday adaylıklarının tamamlanmasının ardından parti karar sürecine girdi. CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer CHP Genel Merkezi'nin görevlendirmesi üzerine bugün Kocaeli'ye geldi. Bu 2 isim CHP İl Başkanı Bülent Sarı'nın katılımıyla basın toplantısında düzenlendi. Toplantıda konuşan Utku Çakırözer "Kocaelili yurttaşlara bir mesajım var. Bir torba yasa var. Yüzbinlerce işçinin refahını düzeltecek bir tek madde yok. Ne var yurtdışından kaynak getirsin vergi almayalım. Bizlerin vergisiyle dolarlarına dolar katanlara daha fazla imtiyaz var. Bu iktidarın dışlayan politikalarından şikayetçiler. Ben inanıyorum Kocaeli tavrını sandığa yansıtacak." dedi

ADAYLARLA GÖRÜŞÜP PARTİYİ DİNLEYECEKLER

31 Mart 2024 yılında gerçekleşecek yerel seçimler öncesinde siyasi partilerde hareketlilik tüm hızıyla sürüyor. Yerel seçimler kapsamında CHP Genel Merkezi tarafından Kocaeli’de yürütülecek yerel seçim çalışmalardan sorumlu CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer Kocaeli İl Örgütü’nün mevcut durumu, ilçe başkanlarının çalışmaları ve belediye başkan adaylarıyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere bugün Kocaeli'ye gelerek CHP Kocaeli İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bu iki isim CHP Kocaeli İl Binasında basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı ve yönetimi katıldı.

ÖNCEKİ SEÇİME GÖRE 3 KATI BASVURU

Toplantıda konuşan vekil Utku Çakırözer Kocaeli'nin tekrar sosyal belediyecilik ile buluşacağını belirterek şunları söyledi; "Hedefimiz Kocaeli'de CHP'nin bayrağını şu anki başarılarına yenilerini ekleyecek şekilde bir çalışma sistemi koymak. Sevindiğimiz bir husus bir önceki seçime göre 3 katı bulan başvurular. Bu da Kocaeli'de yeniden umudun CHP'ye olduğunu göstermektedir. Aday adayı olan tüm arkadaşlar aday olan arkadaşların etrafında kenetlenecek. Sosyal belediyecilik anlayışını Kocaeli'nin tamamına yayma fırsatı bulacağız. Meclis'ten geldik. Kocaelili yurttaşlara bir mesajım var. Bir torba yasa var. Yüzbinlerce işçinin refahını düzeltecek bir tek madde yok. Ne var yurtdışından kaynak getirsin vergi almayalım. Bizlerin vergisiyle dolarlarına dolar katanlara daha fazla imtiyaz var. Bu iktidarın dışlayan politikalarından şikayetçiler. Ben inanıyorum Kocaeli tavrını sandığa yansıtacak.

KOCAELİ BU ANLAYIŞA DUR DİYECEK

İşçi olsun memur olsun büyükşehirlerde yaşayamaz hâle geldi. Bu torbada BDDK çalışanlarına 45 bin TL ödeme var. Hayat şartlarından öğrenci memur işçi etkilenmiyor mu? Böyle adaletsiz böyle eşitsiz uygulanmaması çağrısında bulunduk. Böylesine haksızlığa adaletsizliğe sonuna kadar karşı duracağız. Bu torbada rant var, işçinin alın terinden kestiklerini onlara yatırıyorlar. Kocaeli'nin bu anlayışa dur diyeceğine inanıyorum."