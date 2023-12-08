CHP'li vekilden ittifak çıkışı: Biz halkımız ile ittifak yapacağız

CHP'de il ve ilçe belediye başkanlığı aday adaylıklarının tamamlanmasının ardından parti karar sürecine girdi. CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer CHP Genel Merkezi'nin görevlendirmesi üzerine bugün Kocaeli'ye geldi. Bu 2 isim CHP İl Başkanı Bülent Sarı'nın katılımıyla basın toplantısında düzenlendi. Toplantıda konuşan Yaşar Tüzün "Kocaeli gibi marka kentte sanayi kentinde sosyal demokrat belediyeciliğinin, CHP belediyeciliğinin nasıl yapıldığını en iyi bilen kenttesiniz. Kocaeli'yi yakınen bilen tanıyan bir arkadaşınızım. Edirne'den Bilecik'e , aşağıya doğru giderseniz bu güzergahta CHP'li belediyelerin olmadığı tek yer Kocaeli. Biz buna çok üzülüyoruz. Sosyal demokrat belediyeciliğinin örneklerini burada sergilemek istiyoruz" dedi

ADAYLARLA GÖRÜŞÜP PARTİYİ DİNLEYECEKLER

31 Mart 2024 yılında gerçekleşecek yerel seçimler öncesinde siyasi partilerde hareketlilik tüm hızıyla sürüyor. Yerel seçimler kapsamında CHP Genel Merkezi tarafından Kocaeli’de yürütülecek yerel seçim çalışmalardan sorumlu CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer Kocaeli İl Örgütü’nün mevcut durumu, ilçe başkanlarının çalışmaları ve belediye başkan adaylarıyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere bugün Kocaeli'ye gelerek CHP Kocaeli İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bu iki isim CHP Kocaeli İl Binasında basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı ve yönetimi katıldı.

"CHP'Lİ BELEDİYELERİN OLMADIĞI TEK YER KOCAELİ"

Toplantıda konuşan CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün Kocaelililere Genel Başkan Özgür Özel'in selamlarını ileterek şunları söyledi; "Türkiye'nin ikinci yüzyılının ilk yerel yönetim seçimine gidiyoruz. Kocaeli gibi marka kentte sanayi kentinde sosyal demokrat belediyeciliğinin, CHP belediyeciliğinin nasıl yapıldığını en iyi bilen kenttesiniz. Kocaeli'yi yakınen bilen tanıyan bir arkadaşınızım. Edirne'den Bilecik'e , aşağıya doğru giderseniz bu güzergahta CHP'li belediyelerin olmadığı tek yer Kocaeli. Biz buna çok üzülüyoruz. Sosyal demokrat belediyeciliğinin örneklerini burada sergilemek istiyoruz. Genel merkezimizin almış olduğu karar doğrultusunda illere komiteler kuruldu. 79 ile komisyonlar kuruldu. Biz de sorumlu olarak parti meclisi ve MYK adına buraya geldik. En doğru yöntemi bulmak için buraya geldik. Hangi adayla daha yüksek oy alacağımızı ölçmeye ve fotoğrafını çekmeye geldik. Hangi ilçedeki arkadaşın daha başarılı olduğunu, görüşünü almaya geldik. Bu seçimler gerçekten Türkiye için önemli bir seçim. Yeni bir yüzyılın yeni bir vizyonu ortaya atacak anlayışın olması lazım.

"SEÇMENİN ERDOĞAN'I CEZALANDIRACAĞINA İNANIYORUM"

Bizim bugün için birlik beraberlik ve dayanışmaya ihtiyacımız olduğu dönemdeyiz. Şimdi ise tam zamanı. Emekli işçi köylüye hiçbir hazineden katkı sağlamadığı dönemde vatandaş önceki seçimde her ne kadar Erdoğan'ı seçmiş olsa da bu seçimde cezalandıracağına inanıyorum. Hiçbir siyasi partiden bize verilecek katkıya desteğe ihtiyacımız olmadığını belirtmek isterim. İttifaka ihtiyacımız yok istersek Başta büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerini CHP'li yapmak için yola çıktık. Görev yapmış büyükleri de dinleyeceğiz ve onların da görüşlerini alarak doğru bir yol çizeceğiz. Kocaeli'de başta büyükşehir be 13 belediyeyi almak için yola çıkacağız. "

"ÖN SEÇİMİN YETİŞEMEYECEĞİ AÇIK"

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tüzün ön seçim konusunda şunları söyledi; "En doğru yöntemi bulmak üzere geldik demiştim. Birden fazla adayı olan ilçelerde resmi hâkim huzurunda ön seçim yetişemeyeceği açıktır. CHP'ye üye olan herkes üye kayıt formunu okur ve imzalar. Tüzükte 3 tür aday belirleme şekli vardır."

"GÜÇLÜDEN YANA OLANI SEÇECEKLER"

Tüzün Kocaeli'de ittifak yapılıp yapılamayacağı sorusuna ise "Biz halkımız ile ittifak yapacağız dedik. Siyasi partilerin inişli çıkışlı dönemi olabilir. Hiçbir parti bir önceki aldığı seçimde, örneğin benim İzmit'te şansım bu kadar gibi şeyler deme lüksünde değildir. Aynı tercihi ittifak olmasa da güçlüden yana CHP'yi seçeceklerini inanıyorum. Biz onların aday çıkaracağı yerlerde destekleyebiliriz onlar da İzmit gibi aday çıkaracağımız yerlerde bizi destekler. " cevabını verdi.