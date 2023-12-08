08 Ara 2023 - 12:53- Eğitim G:

Kocaeli Bilnet Okulları yine muhteşem bir etkinliğe imza attı

Kocaeli Bilnet Okulları 7’nci sınıf öğrencilerinin ve öğretmenleri, düzenledikleri şiir dinletisiyle izleyenleri büyüledi

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Kocaeli Bilnet Okulları yine muhteşem bir etkinliğe imza attı mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Bilnet Okulları 7’nci sınıf öğrencilerinin ve öğretmenlerinin hazırladığı, şiir dinletisinde pek çok ünlü şairin dizileri dile getirilirken mesajlar verildi. İlimizin geleceğini temsil eden çocuklar düzenledikleri şiir dinletisiyle izleyenleri büyüledi. Şiir dinletisi, konferans salonunda renkli bir atmosferde gerçekleşti. Öğrenciler, duygularını yansıtan şiirleri büyük bir özveriyle sundu. Etkileyici performanslarıyla öğrenciler, velileri ve öğretmenleri tarafından büyük alkış aldı.

VELİLER GURUR DUYDU

İki sahneden oluşan dinletide öğretmenlerin de performansı görülmeye değerdi. Türkçe öğretmenleri hem şiir okuyup hem rap söylerken, müzik öğretmeninin piyanosuna eşlik eden Sosyal Bilgiler Öğretmeninin söylediği şarkı büyük alkış aldı. Etkinliğe katılan veliler, çocuklarının sahne ve edebiyat performansıyla gurur duyduklarını belirtti.

“BU ÇOCUKLAR GELECEĞİN BÜYÜK ŞAİRLERİ OLABİLİR”

Etkinlik hakkında konuşan Kocaeli Bilnet Okulları Kampüs Müdürü Yasemin Demirkol, “Bu tür etkinlikler, öğrencilerimizin özgüvenlerini artırmalarına ve sanatsal yönlerini geliştirmelerine olanak tanıyor. Bu çocuklar geleceğin büyük şairleri olabilir" dedi. Şiir dinletisi sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi ve minik şairlerin mutlu yüzleriyle son buldu.

# BİLNET, büyük

08 Ara 2023 - 12:53 - Eğitim

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.196.986 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL