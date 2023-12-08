Kocaeli Bilnet Okulları yine muhteşem bir etkinliğe imza attı

Kocaeli Bilnet Okulları 7’nci sınıf öğrencilerinin ve öğretmenlerinin hazırladığı, şiir dinletisinde pek çok ünlü şairin dizileri dile getirilirken mesajlar verildi. İlimizin geleceğini temsil eden çocuklar düzenledikleri şiir dinletisiyle izleyenleri büyüledi. Şiir dinletisi, konferans salonunda renkli bir atmosferde gerçekleşti. Öğrenciler, duygularını yansıtan şiirleri büyük bir özveriyle sundu. Etkileyici performanslarıyla öğrenciler, velileri ve öğretmenleri tarafından büyük alkış aldı.

VELİLER GURUR DUYDU

İki sahneden oluşan dinletide öğretmenlerin de performansı görülmeye değerdi. Türkçe öğretmenleri hem şiir okuyup hem rap söylerken, müzik öğretmeninin piyanosuna eşlik eden Sosyal Bilgiler Öğretmeninin söylediği şarkı büyük alkış aldı. Etkinliğe katılan veliler, çocuklarının sahne ve edebiyat performansıyla gurur duyduklarını belirtti.

“BU ÇOCUKLAR GELECEĞİN BÜYÜK ŞAİRLERİ OLABİLİR”

Etkinlik hakkında konuşan Kocaeli Bilnet Okulları Kampüs Müdürü Yasemin Demirkol, “Bu tür etkinlikler, öğrencilerimizin özgüvenlerini artırmalarına ve sanatsal yönlerini geliştirmelerine olanak tanıyor. Bu çocuklar geleceğin büyük şairleri olabilir" dedi. Şiir dinletisi sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi ve minik şairlerin mutlu yüzleriyle son buldu.