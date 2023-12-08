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AMATÖR'DE TOPLU SONUÇLAR

Kocaeli Amatör Futbol Liglerinde heyecan hız kesmeden devam ediyor. İşte toplu sonuçlar...

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AMATÖR'DE TOPLU SONUÇLAR mask

U14

İlimtepe GB:7
Tütünçiftlikspor^:0
SAĞLIK. FİKRET TÜRK

U14

Kocaeli Marmara Gençlik:1
İzmit GB Spor:3
Sağ.Yok

U14

Çayırova Fatihspor 0

Trakyaspor:2
Sağlıkçı:yok

U14

Kocaeli yenisehir spor :7
İzmit erenler spor :0
Saglık : Furkan Güler

U 14

Okan spor:0
Çınarlı Spor:7
Sağ. Yok

 U14

Fener 41gücü :1
Sultanorhanspor 0
Sağlıkçı Yusuf Kirenli

U 14

Degirmendere spor: 4
Seka Dogan Spor: 0
Sağ. İsmail Koca

U14 M

Çayırova Serhat Spor: 2
Dilovası Spor: 2
Sağlıkçı Yok

 U 14

Kullar 1975 spor:4
Kullar spor: 1
Sag Eren Korkmaz
# marmara, Çayırova, Dilovası

08 Ara 2023 - 15:06 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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