AMATÖR'DE TOPLU SONUÇLAR

U14
İlimtepe GB:7
Tütünçiftlikspor^:0
SAĞLIK. FİKRET TÜRK
U14
Kocaeli Marmara Gençlik:1
İzmit GB Spor:3
Sağ.Yok
U14
Çayırova Fatihspor 0
Trakyaspor:2
Sağlıkçı:yok
U14
Kocaeli yenisehir spor :7
İzmit erenler spor :0
Saglık : Furkan Güler
U 14
Okan spor:0
Çınarlı Spor:7
Sağ. Yok
U14
Fener 41gücü :1
Sultanorhanspor 0
Sağlıkçı Yusuf Kirenli
U 14
Degirmendere spor: 4
Seka Dogan Spor: 0
Sağ. İsmail Koca
U14 M
Çayırova Serhat Spor: 2
Dilovası Spor: 2
Sağlıkçı Yok
U 14
Kullar 1975 spor:4
Kullar spor: 1
Sag Eren Korkmaz
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.