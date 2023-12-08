“AK KOYUN KARA KOYUN ŞİMDİ ORTAYA ÇIKACAK” yazıma gelen yorumlar: “Ertuğrul hoca takımı çekingen oynatıyor”

Hikmet - Ertuğrul hoca iyi niyetli ama takımı çekingen şekilde oynatıyor… Kocaelispor ruhu bu değil…

[email protected] - @Ali Özdinçer 08 nolu yoruma cevabı: Hikmet Karaman ne zararı verdi bir yaz da bilelim. Türkiye kupasını kazandırdı, sen bunu zarar mı görüyorsun. Takımı Engin Korukır hocayla her kez düştü diyordu. İki İzmitli Hikmet hoca Engin hoca ligde bıraktı. Galatasaray’ı İstanbul’da yendik şampiyonluktan ettik, size göre takımı mahvetti he, vallahi bravo…

Halil baba - Sen hayırdır ne bu hikmet karaman sevdası…

Yusuf - Hikmet karamanın sahip olduğu kadroyu getirin Ertuğrul Sağlam da kupada final oynatmaya kadar gidebilir. Gazetecilik adına yaptığınız nifak tohumları ekmek dere geçilirken at değiştirilmez. Birinci ligte en tecrübeli hocaya sahibiz, kıymetini bilelim, Kocaelispor adına biraz sabretmesini bilirsek güzel ve aydınlık geleceği Kocaelispor için yakındır...

Aykut - Gazeteci abi senden ricam lütfen artık yazıları güzel yaz, bu takım şu anda 2.dir. Hoca ile ne sıkıntın var varsa bir derdin git hocaya anlat da biz de bilelim nedir bu Karaman Karaman?.. Adam gelmek isteseydi kongre geldiği gibi gelirdi, fakat tepkiden korktuğundan dolayı gelmedi. Hocam bu takıma zarar vermiyor, siz de gazeteci olarak lütfen destek olun köstek olmayın…

İzmitli - Çok porovakatif bir yapın var, çok anlamsız bir şekilde saçma sapan konulara giriyorsun, çok da ciddi tepkiler alıyorsun. Hakan bey cidden bir psikiyatriste görünün…

Atakan - Hakan sıkma kendini fazla Ertuğrul hoca kalacak…

Ali Özdinçer - Hikmet Karaman’ın Kocaelispor’a verdiği zararı spor camiasından olan herkes biliyor. Sık sık Hikmet Karaman’ı gündeme taşımak, Kocaelispor’a yapılacak en büyük yanlıştır…

Sadrazam41 - @Ali Özdinçer 08 nolu yoruma cevabı: Hikmet Karaman İzmitli değil bir öğrenemediniz şunu. Hikmet Karaman Giresun Tirebolu'ludur…

Sd - Ertuğrul Sağlam başarılı…

Mg - Karaman'ın avukatı mısın her şey de Karaman'ı savunuyorsun, ya da on plana çıkarmak istiyorsun. Yağcıoğlu Ertuğrul Sağlam’a destek ol. Takım 2. ve başarılı. Destek zamanı şimdi. Senin gibiler Kocaelispor’un başarısını istemez. Kula kulluk eder…

Sercan - Sen arkadaşım neden ikide bir Hikmet hocayı ortaya atıyorsun. Senin derdin ne hiç anlayamadık. Ayıptır günahtır takılmışsın kupaya, milleti yemlemeyelim lütfen. Sen ne yazarsan yaz Ertuğrul Sağlam hocayı bırakmayız, hayırlı akşamlar Hakan kardeşim…

Körfez_lee - Bu gazetede ki görevini bilmiyorum ama biri sana dur demeli artık !.. Böyle gazetecilik olmaz Hakan Yağcıoğlu denen zat. Sen ve senin gibiler bu camiaya zarar veriyor…

Artvinli - Futbolda her seçenek mümkün. Neden hemen fatura hocaya kesiliyor.Demek ki sizin oyuncularınızın kalibresi o kadar. Kaliteli oyuncu alın hoca da oynatsın. Elinde sihirli değnek yok ya. Real Madrid’te marifet hocada mı oyuncularda mı?..

Paşalı - Şu an takımla hiç bir bağı olmayan Hikmet Karaman'ın neden manşetleriniz ve köşe yazılarında isminin, resminin anılmasına anlam veremiyorum. Yoksa bir kampanyamı başlattınız sevgili köşe yazarı... Ertuğrul Sağlam bu takımı ilk ikiye kadar getirdi ve başarılı. Taraftarın kafasını bulandırmayın…

Es Es - @Paşalı 01 nolu yoruma cevabı: Hikmet Karaman akrabanız mı her yazınızda konu başlığı o