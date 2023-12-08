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Hüseyin Erol heyetle görüştü "Ön seçimse ön seçim"

CHP'de aday adaylığının tamamlanmasının ardından genel merkezin görevlendirmesiyle gelen heyet görüşmelere başladı

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Hüseyin Erol heyetle görüştü "Ön seçimse ön seçim" mask
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CHP'de il ve ilçe belediye başkanlığı aday adaylıklarının tamamlanmasının ardından parti karar sürecine girdi. CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer CHP Genel Merkezi'nin görevlendirmesi üzerine bugün Kocaeli'ye geldi. Heyet görüşmelerden önce CHP İl Başkanı Bülent Sarı'nın katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

2 GÜN SÜRECEK

Basın açıklamasının ardından önce ilçe başkanları ile görüşen heyet ardından ilçe belediye başkan adayları ile görüşüyor. Edinilen bilgiye göre Kocaeli'de 2 gün boyunca görüşmeleri gerçekleştirecek. İlk gün kentin doğu yakasında görüşmeler yapacak olan heyet yarın Gebze'de batı yakasının adayları ile görüşecek.

HÜSEYİN EROL "ÖN SEÇİMSE ÖN SEÇİM

Heyetle görüştükten sonra sorularımızı yanıtlayan İzmit Belediyesi Başkan aday adayı Hüseyin Erol "Çok başarılı bir sunum yaptığımı düşünüyorum. Son 30 yılda yaptığım çalışmaları gösteren bir kitapçık verdim. Hakkımda çıkan haberleri verdim. İzmit için ne düşünüyorsun? Hayallerin ne? Neyi hedefliyorsun ve bugüne kadar ne yaptın sorularını yanıtladım. Başarılı bir sunum yaptığımı düşünüyorum. " diyen Hüseyin Erol ön seçimle ilgili ise " Ön seçimse ön seçim parti ne derse o"dedi.

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08 Ara 2023 - 15:15 - Siyaset

Muhabir  Cihat Polat

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