KOÜ, dünyanın en yeşil 460’ıncı üniversite yerleşkesi seçildi

Kocaeli Üniversitesi akademik yerleşkelerin sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiği UI GreenMetric sıralamasına girerek “Dünyanın en yeşil 460’ıncı üniversite yerleşkesi” olmaya hak kazandı. UI GreenMetric’e ilk kez başvurmasına rağmen seçilen Kocaeli Üniversitesi, bu anlamda da önemli bir başarıya imza attı. Dünya çapında 1183 üniversitenin değerlendirmeye alındığı listeye 460. sıradan girme başarısı gösteren Kocaeli Üniversitesi, 98 üniversitenin bulunduğu Türkiye sıralamasında ise 41. oldu.

ÇEVRE DUYARLILIĞI

Kocaeli Üniversitesi adına bu başarıdan dolayı gurur duyduklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, “Kocaeli Üniversitesi olarak, UI GreenMetric sıralamasında yer alarak çevresel sürdürülebilirlikte önemli bir başarı elde ettik. Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öncülüğünde yürütülen; enerji kullanımı, atık yönetimi, su kullanımı gibi projelerimizle sadece ülkemizde değil, dünya çapında da dikkat çekiyoruz. Bu başarı, üniversitemizin çevre duyarlılığına verdiği önemin bir göstergesidir. Bu başarıda emeği bulunan başta Çevre Mühendisliği Bölümümüz olmak üzere, tüm akademisyenlerimiz ile öğrencilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bunun bir başlangıç olduğunu da biliyorum. Bundan sonraki süreçte de sürdürülebilirlik başta olmak üzere çevreye duyarlı pek çok başarılı projeyi hayata geçireceğimize inanıyorum.” dedi.

KATKITA BULUNANLAR

Kocaeli Üniversitesi’nin bu önemli listede yer almasına katkı sunan UI GreenMetric çalışma grubunda, Prof. Dr. Sevil Veli, Prof. Dr. Beyhan Pekey, Prof. Dr. Hakan Pekey, Prof. Dr. İsmail Özbay, Doç. Dr. Şenay Çetin Doğruparmak, Doç. Dr. Esra Can Doğan, Dr. Öğr. Üyesi Demet Arslanbaş, Dr. Öğr. Üyesi Seda Aslan, Dr. Aynur Yaşar, Arş. Gör. Dr. Simge Çankaya, Arş. Gör. Dr. Eylem Topkaya, Arş. Gör. Elif Durna Pişkin, Arş. Gör. Fatma Ece Sayın, Arş. Gör. Mesut Sezer, Doktora Öğrencisi Burcu Ergün Yüksel yer aldı.