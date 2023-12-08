Körfez’de Çıtlak ile  ‘Hz. Mevlana’ gecesi

Körfez Belediyesi Kültür-Sanat etkinlikleri kapsamında İlahiyatçı-Yazar Mehmet Fatih Çıtlak’ı ağırladı. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen buluşmaya ilgi de fazla oldu. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcıları İbrahim Çırpan ve Osman Yurt, AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okutan, MHP İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu, Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İLAHİ AŞKI ANLATTI

Körfez halkının yoğun ilgisiyle karşılanan Mehmet Fatih Çıtlak, konuşmalarına insan varlığının önemine değindi. Çıtlak, “İnsan en yüce varlıktır. Biz insanlar Yüce Allah tarafından en yüce varlık olarak yaratıldık. Yaradılışımız gereği bizler insan olmanın inceliklerini taşıyoruz. Dünya’ ya ve insanlığa bu bilinçle yaklaşmamız gerekir” dedi. Mevlana Celaleddin Rumi’nin vuslatının 750.yılı sebebiyle düzenlenen söyleşi de, Mevlana’nın yaşayışı ve ilahi aşkı konu alındı.

PLAKET TAKDİM ETTİ

Konuşma sonrasında Çıtlak’a Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan tarafından plaket takdim edildi. Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, “Vuslatının 750.yılında Hz. Mevlana’yı tanıma, hayata bakışını biraz olsun anlatabilmek için bizi kırmayarak buraya kadar geldiğiniz. Ben şahsım ve Körfez halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.