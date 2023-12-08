Büyükakın: Kocaeli’nin artık teleferiği var  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kenti turizm sektöründe bir üst seviyeye taşıyacak Kartepe Teleferik Projesinde artık sona geliniyor. Teleferikte 50 yıllık hayalin gerçekleşmesine çok az kaldı. Derbent’ten Kuzuyayla’ya uzanan teleferik hattında gelinen son noktayı yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ‘’Kartepe Teleferiğiyle beraber Kocaeli ve bölge yeni bir turizm potansiyeline sahip olacak ve ilave turistik kazanç sağlanacak. Sadece kış turizmi değil, yazın yayla turizmi de gelişecek. Teleferikte test sürüşü aşamasındayız, artık sona geliyoruz. Kocaeli’nin artık bir teleferiği var’’ ifadesini kullandı.

BİR HAYAL DAHA GERÇEK OLDU

Bir teleferik hayal edin… Kartepe’de Samanlı Dağları’na doğru ormanların üzerinden süzülerek gidiyorsunuz ve bir yanda İzmit Körfezi bir yanda Sapanca Gölü… İşte artık hayal olmaktan çıkıyor… Kocaeli’nin 50 yıllık rüyası olan Kartepe Teleferik Projesinde yüzde 95 oranında ilerleme sağlandı. Gidiş-geliş 9 bin 736 metre uzunluğundaki çelik halatlar gerildi. Tüm kabinler getirildi. 73 adet kabinden 31 tanesi askıya alındı, kalan 42'si de en kısa zamanda askıya alınacak. Öte yandan sistemdeki makine, motor ve hat testlerine de başlandı.

GÜVENLİ SÜRÜŞ TESTLERİ

İlk günden itibaren projeye ayrı bir önem veren ve sık sık şantiye alanını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Büyükakın, 2024 yılının şubat ayında tüm kabinlerin sisteme yüklenmesini planladıklarını söyledi. Kocaeli ve Kartepe’yi turizm liginde bir üst tura taşıyacak projeyi değerlendiren Başkan Büyükakın,‘’Proje kapsamında Derbent ve Kuzuyayla’daki otopark, sosyal tesisler, açık alanlar gibi çalışmalarımız da paralel olarak devam ediyor. Teleferik sistemini devreye almak için çalışmalar test safhasında. Bundan sonra güvenli sürüş için testlerin yapılacağı aşamaya geçilecek’’ bilgisini verdi.

TÜRKİYE’DE İLKLERİN TELEFERİĞİ

Kartepe Teleferik Projesinin bir başka özelliği de bazı ilkleri bünyesinde barındırması. Kartepe Teleferiğinde yükseklikleri 32 ila 45 metre arasında değişen 16 adet direk kullanıldı. Bu yönüyle Türkiye’de en yüksek direklere sahip teleferik hattı olma özelliğini taşıyor. Türkiye’deki diğer teleferik projelerinin aksine Kartepe Teleferiğinde 10’ar kişilik 73 adet kabin, Derbent ile Kuzuyayla arasında 14 dakika sürecek yolculuk boyunca ağaçların arasından değil üzerinden geçecek, bu yönüyle de Türkiye’nin en çevreci teleferik projesi olarak anılacak.

BÜYÜKŞEHİRİN TÜM EKİPLERİ ORADA

Projede kılavuz hatların çekilmesinin ardından kabinleri taşıyacak olan 9736 m uzunluğundaki taşıyıcı çelik halatların gerilmesi de tamamlandı. 331 ila 1421 metre rakıma sahip iki istasyon arasında zorlu doğa koşullarında devam eden çalışmalarda Büyükşehir’in Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ve Fen İşleri Başkanlığıyla İSU ekipleri koordineli olarak çalışıyor.