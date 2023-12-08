“Kadınlarımızı hayata katmak için çalıştık”

Körfez Belediyesi ev sahipliğinde ve Körfez Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin katkılarıyla Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde düzenlenen Üreten Kadınlar Buluşması programına; Belediye Başkanı Şener Söğüt ile eşi Hatice Söğüt, Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, Kadın Meclisi Başkanı Zehra Coşkun Salih, kurumların kadın müdürleri ve kadın üreticiler katılım sağladı.

ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI

Programın açılış konuşmasında konuşan Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Özellikle dönem içerisinde hep kadınlarımız için ne yapabiliriz, kadınlarımızı hayatın içinde çok daha aktif, çok daha etkin, üreten ve kazanç sağlayan hale nasıl getirebiliriz hep bunu çalışması, düşüncesi içinde olduk. Çünkü biliyoruz ki, toplumumuzun yarısından fazlasını kadınlarımız oluşturuyor. Kadınlarımızı özellikle ekonomiye, üretime katkıda bulunma imkânını, fırsatını tanıdığımız anda biliyorum ki, hem kadınlarımız daha mutlu olacak, hem de ülkemizin ekonomisine, ülkemizin büyümesine, güçlenmesine büyük bir katkı sağlamış olacak. Üreten kadınlarımızın faydalanması için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

KADIN MECLİSİNDEN TEŞEKKÜR

Yaptığımız her proje için büyük destekleri olan Belediye Başkanımız Şener Söğüt’e ve belediye çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Başkanımız her konuda bize destek verdiler. Körfez, kadınlara verilen değer noktasında çok şanslı” ifadelerinde bulundu. Körfez’de, Üreten Kadınlar projesi kapsamında hayata geçirilen çalışmalardan dolayı, kadın üreticiler Belediye Başkanı Şener Söğüt’e ve Körfez Belediyesi çalışanlarına, çiçek takdim ederek teşekkür ettiler.