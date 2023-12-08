İzmit Belediyesi Gülümse Çocuk Tiyatrosu iki farklı oyunla sezonu açıyor!

İzmit Belediyesi Gülümse Çocuk Tiyatrosu yeni sezona merhaba diyor. Sanat Akademisi’nde faaliyetlerine devam eden Gülümse Çocuk Tiyatrosu, yeni sezonda iki farklı kukla oyunuyla çocuklarla buluşacak. Numan Ertuğrul Uzunsoy’un kaleme aldığı kukla oyunları, Onur Serimer ve Durmuş Çetin yönetmenliğinde sahnelenecek.
HER SALI VE CUMA GÜNÜ
‘Hazine Adası’ adlı kukla oyunu 19 Aralık Salı günü saat 14.00’te, ‘Hediye Canavarı’ adlı kukla oyunu ise 29 Aralık Cuma günü saat 14.00’te prömiyer yapacak. Gülümse Çocuk Tiyatrosu her iki kukla oyun ile sezon sonuna kadar her Salı ve Cuma günü saat 14.00’te çocuklar için sahne alacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen oyunlar için rezervasyon sistemiyle çalışılmakla birlikte vatandaşlar rezervasyon için 0262 322 19 99 numaralı telefonu arayabilir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.