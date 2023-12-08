08 Ara 2023 - 15:49- Gündem G:

O hattın güzergahı düzenlendi!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 51 No'lu topçular hattının güzergahının değiştiğini duyurdu.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
O hattın güzergahı düzenlendi! mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 51 No'lu topçular hattının güzergahının değiştiğini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Topçular Mahallesi Topçular Sokak üzerinde kentsel dönüşüm kapsamında güzergah düzenelmesi yapılmıştır. 51 No'lu hattın güzergahı yukarıdaki haritada belirtilmiştir. 51 no'lu Batı Terminali-Topçular hattımız görseldeki mavi renkli güzergahta hizmet verecektir. Tpçular BAtı Terminali hattımız görseldeki kırmızı renkli güzergahta hizmet verecektir.
# güzergah, 51, 51 nolu hat, topçular, Büyükşehir Belediyesi

08 Ara 2023 - 15:49 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.196.986 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL