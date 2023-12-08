Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 51 No'lu topçular hattının güzergahının değiştiğini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Topçular Mahallesi Topçular Sokak üzerinde kentsel dönüşüm kapsamında güzergah düzenelmesi yapılmıştır. 51 No'lu hattın güzergahı yukarıdaki haritada belirtilmiştir. 51 no'lu Batı Terminali-Topçular hattımız görseldeki mavi renkli güzergahta hizmet verecektir. Tpçular BAtı Terminali hattımız görseldeki kırmızı renkli güzergahta hizmet verecektir.
08 Ara 2023 - 15:49- Gündem Güncelleme:
O hattın güzergahı düzenlendi!
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 51 No'lu topçular hattının güzergahının değiştiğini duyurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.