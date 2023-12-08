Emre Andız heyetle görüştü ''Zaten tanışıyorduk"

CHP'de büyükşehir ve ilçe belediye başkanlığı aday adaylıklarının tamamlanmasının ardından parti karar sürecine girdi.CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer CHP Genel Merkezi'nin görevlendirmesi üzerine bugün Kocaeli'ye geldi. Heyet görüşmelerden önce CHP İl Başkanı Bülent Sarı'nın katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

2 GÜN SÜRECEK

Basın açıklamasının ardından önce ilçe başkanları ile görüşen heyet ardından ilçe belediye başkan adayları ile görüşüyor. Edinilen bilgiye göre Kocaeli'de 2 gün boyunca görüşmeleri gerçekleştirecek. İlk gün kentin doğu yakasında görüşmeler yapacak olan heyet yarın Gebze'de batı yakasının adayları ile görüşecek.

EMRE ANDIZ SIKINTI YOK

Heyetle görüştükten sonra sorularımızı yanıtlayan İzmit Belediyesi Başkan aday adayı Emre Andız "Heyetle ilgili Biz kendimizi anlattık. Genel sohbet yaptık. Örgütün evladı olarak gördüklerimizi söyledik, anlattık. Genel bir değerlendirme yaptık zaten Yaşar Vekilimizle Bilecek'ten tanışıyorduk sahada da beraber çalışmışlığımız var. "diyen Andız ön seçimle ilgili ise "Benlik sıkıntı yok, ön seçim olur merkez yoklaması olur, sıkıntı yok "dedi