08 Ara 2023 - 15:58- Siyaset G:

Emre Andız heyetle görüştü ''Zaten tanışıyorduk"

CHP'de aday adaylığının tamamlanmasının ardından genel merkezin görevlendirmesiyle gelen heyet görüşmelere başladı

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Emre Andız heyetle görüştü ''Zaten tanışıyorduk" mask

CHP'de büyükşehir ve ilçe belediye başkanlığı aday adaylıklarının tamamlanmasının ardından parti karar sürecine girdi.CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer CHP Genel Merkezi'nin görevlendirmesi üzerine bugün Kocaeli'ye geldi. Heyet görüşmelerden önce CHP İl Başkanı Bülent Sarı'nın katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

2 GÜN SÜRECEK

Basın açıklamasının ardından önce ilçe başkanları ile görüşen heyet ardından ilçe belediye başkan adayları ile görüşüyor. Edinilen bilgiye göre Kocaeli'de 2 gün boyunca görüşmeleri gerçekleştirecek. İlk gün kentin doğu yakasında görüşmeler yapacak olan heyet yarın Gebze'de batı yakasının adayları ile görüşecek.

EMRE ANDIZ SIKINTI YOK

Heyetle görüştükten sonra sorularımızı yanıtlayan İzmit Belediyesi Başkan aday adayı Emre Andız "Heyetle ilgili Biz kendimizi anlattık. Genel sohbet yaptık. Örgütün evladı olarak gördüklerimizi söyledik, anlattık. Genel bir değerlendirme yaptık zaten Yaşar Vekilimizle Bilecek'ten tanışıyorduk sahada da beraber çalışmışlığımız var. "diyen Andız ön seçimle ilgili ise "Benlik sıkıntı yok, ön seçim olur merkez yoklaması olur, sıkıntı yok "dedi
# Emre Andız, chp, İzmit belediyesi, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, belediye başkanlığı, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, bülent sarı

08 Ara 2023 - 15:58 - Siyaset

Muhabir  Cihat Polat

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Yorumlar

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Emekli - Yakışır İzmit in öz evladına başkanlık. Şimdiye kadar İzmit in öz insanını seçim kaynağı gören zihniyetler inşallah yerel seçimde bu kardeşimiz İzmit için aday gösterildiğinde manavların oylarıyla başkanlığı kazanacaktır.İzmit i kazanan CHP Kocaeli de KBB başkanlığınıda kazanacaktır

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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