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Çınar Kahvaltı Evi kış mevsiminde de  misafirlerini ağırlamaya devam ediyor

İzmit Belediyesi Çınar Kahvaltı Evi, kış mevsiminde de misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Nostalji kokan dokusu ve odun sobası ile Çınar Kahvaltı Konağı, vatandaşların vazgeçilmez mekânları arasına girdi

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Çınar Kahvaltı Evi kış mevsiminde de  misafirlerini ağırlamaya devam ediyor mask
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İzmit Belediyesinin sosyal belediyecilik vizyonu ile kente kazandırdığı Çınar Kahvaltı Evi, kış mevsiminde de misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Karaabdülbaki Köy Konağı’nın yenilenmesi sonucunda kente kazandırılan Çınar Kahvaltı Evi, nostaljik havası ile vatandaşların beğenisini kazanıyor. Odun sobasının üzerinde kızaran ekmekler ve tarihi dokusu ile Çınar Kahvaltı Konağı, kış mevsimlerinin vazgeçilmez mekanı olmaya aday

“SİZLERİ YİNE AĞIRLAMAK İSTİYORUZ”

Kahvaltı konağı ile ilgili bilgi veren Çınar Kadın Kooperatifi Yöneticisi Kadriye Akcan, “Burası Çınar Kadın Kooperatifinin iştiraklerinden olup İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in destekleri ile açılmış bir kahvaltı evi. Bütün yaz mevsimi boyunca sizleri güzel sofralarımızda misafir ettik. Şimdi kış mevsiminde de yeni konseptimiz ve sıcacık sobamızla sizleri yine ağırlamak istiyoruz” dedi.
# Çınar Kadın Kooperatifi Yöneticisi Kadriye Akcan, Çınar Kahvaltı Evi, yeni, aday, Fatma Kaplan Hürriyet

08 Ara 2023 - 16:07 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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