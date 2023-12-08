Adnan Pala: “Kazanan Derince olacaktır”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Adnan Pala, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimde AKP'den Derince Belediye Başkan aday adaylığı için görevinden istifa etmişti. Pala, dosyasını tamamlayarak kalabalık bir grup ile başvurusunu gerçekleştirmişti. Derince için birçok projesini olduğunun altını çizen Pala, aday olması durumunda bu projeleri istişare ve ortak akılla açıklayacağını ifade etti.

Derince Belediye Başkan aday adayı olma kararını nasıl verdiniz?

“ESERLER BIRAKMAK GİBİ BİR İDEALİM VAR”

Ömrümüz oldukça Derince’de yaşayacağım. Ben burayı seviyorum, ilçemi seviyorum. Ailem burada, eşim, dostum, arkadaşım geçmişim ve geleceğim burada. İnsanıyla, doğasıyla, havasıyla suyuyla Derince tam manasıyla küçük bir Türkiye mozaiği. Belediyeci olmamın bu kararda etkisi yoktur diyemem. İşimi seviyorum. Benim belediyecilik kimliğimin yanında hizmet eden himmet bulur düsturuyla, nasipse Derince’ye ve Derinceli hemşerilerime ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışı ile hizmet etmek, eserler bırakmak gibi bir idealim var.

Derince’ye yerel yönetimler penceresinden baktığınızda aldığı hizmetleri yeterli buluyor musunuz?

“GECE GÜNDÜZ GAYRET SARF EDİLDİ”

Her dönemin kendine göre bir ruhu var. 1994 yılında mesela şartlar sizin hayallerinizi gerçekleştirmenize imkan verecek genişlikte değildi. Siyasal konjonktür öyle. Fakat ne yaptık? Gece gündüz gayret sarf edildi. İmkanlar çerçevesinde en iyisini yapabilmek için. Açık olmayan yollar açıldı, bir dönem asfalt ve parke seferberliği yapıldı, Derince sahille buluştu. Çenesuyu Fabrikası, tüneller, çevre yolu, mesire alanları, kültür merkezleri, spor salonları başkanından işçisine bu gayretle hizmet ettiler. Bu noktada hepsine teşekkür etmek lazım.

“DAHA İYİSİNİ DAHA GÜZELİNİ YAPMAK İÇİN”

AK Parti dönemi tabii daha farklı oldu imkanlar açısından. Büyükşehir yasası gibi düzenlemeler hizmet kapasitesini arttırdı. Ülkenin ekonomik kalkınma sürecine girmesi, hükümetin başarılı çalışmaları da bunun ayrı bir parçası. Çünkü merkez olmadan çevre olmuyor. Bu bir bütünlük meselesi. Öyle olunca çok daha kalıcı gelişmeler yaşandı. Elbette şu da olsaydı güzel olurdu denilecek şeyler vardır. Zaten bizler de bu nedenle göreve talip oluyoruz. Bu kötü demek için değil. Daha iyisini daha güzelini yapmak için. AK Parti hizmet anlayışı kendisiyle yarışan bir anlayıştır. Daha iyiyi getiren de bu oluyor zaten.

Derince’de su da olsaydı güzel olurdu dediğiniz neler var?

“AK PARTİ BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINDA DEVRİM YAPTI”

AK Parti belediyecilik anlayışında devrim yapmış bir harekettir. Belediyecilik çalışmalarının temelleri olan, yollar, parklar, yeşil alanlar, alt yapılar, temizlik, düzen, yatırımlar ve kalkınma bizim zaten geleneğimizdir. Bunları en iyi şekilde yapacağımızdan ne vatandaşın bizden ne de bizim kendimizden bir kuşkumuz yok. Biz aslında en başta daha çok gönül köprüsü kurmaya, daha çok birleşmeye, bütünleşmeye, gönül diliyle konuşmaya olan ihtiyacımızı tamamlayacağız.

BU KONUDA GEREKEN TECRÜBE FAZLASIYLA VAR

Tabi zamanın getirdiği ihtiyaçlar da var. Kentsel dönüşüm bunların başında geliyor. Bunun ivedilikle hızlanması ve tamamlanması lazım. Ben bu konuda hem süreçte vatandaşın konforunu bozmadan hem de geleceğini teminat altına alma noktasında bu çalışmaları yapmak niyetindeyim. Bu konuda gereken tecrübe fazlasıyla var.

“HEMEN ÇÖZMEMİZ LAZIM”

Bir başka konu vatandaşın günlük hayatını daha da kolaylaştırmak lazım. Vakit en kısıtlı varlığımız bu çağda. Hem gençlerimizin hem çalışan kesimin hem engelli vatandaşlarımızın hem de yaşlılarımızın günlük hayatlarını kolaylaştıracak keyifle yaşayacakları, işlerini rahat rahat halledebilecekleri bir ilçe dönüşümünü tamamlamamız lazım. Okullarda mesela eksik gedikler varsa bizim çözebileceğimiz hemen çözmemiz lazım. Onlar bizim yavrularımızın altında günün çoğunu geçirdikleri çatılar. Engelsiz bir belediye olmamız şart. Bu noktada alınabilecek tüm fiziki önlemleri almamız gerekiyor. Ulaşım konusunda eksikliklerimiz varsa Büyükşehir’imizin rehberliğinde bunları hızlıca çözümlememiz lazım.

“DESTEKLEMELERİ ARTTIRMAK VE ÇEŞİTLENDİRMEK LAZIM”

Esnafımızın ticaretine katkıda bulunacak düzenlemeleri daha fazla yapmamız lazım. Derince’de hatrı sayılır bir sanayi esnafı da var. Onları da rahatlatmamız lazım. Daha yakışır bir düzende hizmet vermelerini ve vatandaşında kendisine yakışır bir düzeyde hizmet almasını sağlamak lazım. Köylerimiz ayrı bir maden. Derince’ye çok değer katacak potansiyelli 7 mahallemiz var kırsalda. Hem tarımın hem hayvancılığın bölgede en yoğun yapıldığı yer. Turizm noktasında bir yıldız olabilecek kapasiteye sahip. Oradaki yatırımları ve desteklemeleri arttırmak ve çeşitlendirmek lazım.

“ÖNCE DERİNCE DEMEK LAZIM”

Derince’yi ve Derince’lileri daha fazla öncelememiz lazım. Önce Derince demek lazım. Hükümetin, Büyükşehir’in zaten ciddi yatırımları var artarak ta devam edecek. Bunları bütünleyen, koordineli ve tamamlayıcı belediyecilik anlayışını daha ön plana çıkartmak lazım.

Aklınızda projeleriniz var mı?

“ORTAK AKILLA NİHAİ HALİNİ AÇIKLAMAK”

Biz şu anda aday adaylığı sürecindeyiz. Proje anlamında şudur dememiz doğru olmaz. Elbette birçok fiilen düşündüğümüz tasarladığımız hem bize hem vatandaşımıza heyecan katacak projelerimiz var. Fakat bizim geleneğimiz önce vatandaşın beklenti ve taleplerini dinlemek istişare yaparak son kararları vermek. Sonra da Büyükşehir’imizle ve partimizin politikalarıyla bunları harmanlamak. Ortak akılla nihai halini açıklamak. O nedenle şu anda bu şekilde bir çerçeve çizerek bunları kısaca anlatmış olalım.

Peki aday adaylığı sürecinin sonunda aday olursanız, nasıl bir seçim stratejiniz var?

Partimizde şu anda beş aday adayı başvuru yapmış durumdayız. Ayrıca başkanımız da doğal aday. Bu bir nasip işi. Bir kişi aday olacak. Bu noktada tüm arkadaşlarımızın kıymetli adaylar olduğunu düşünüyorum. Hepimiz için, Derince için, Kocaeli ve ülkemiz için hayırlı bir netice temenni ediyorum.

“KENDİMİZLE YARIŞAN BİR ANLAYIŞA SAHİBİZ”

Rakiplere gelince. Bizim rakiplerimizle ilgili bir mesaimiz olmaz. Biz kendimizin ne yaptığına bakıyoruz. Bizim partimiz böyle bir anlayışa sahip. Başarıyı getiren etkenlerden birisi de bu. Az önce de söylediğim gibi biz kendimizle yarışan bir anlayışa sahibiz. Ben şahsen rakip kim olursa olsun değişmez, seçimi hatırı sayılır bir oyla kazanacak bir aday olarak yola çıktım. Bu konuda herhangi bir tereddüdümüz asla yok. Rakiplerimizin iddialı olması da Derince için avantaj. Saygı ve sevgi çerçevesinde yüksek rekabet daha kaliteli işlere vesile olacaktır. Kazanan Derince olacaktır.

Adnan Pala kimdir?

1973 yılı Gümüşhane Kelkit doğumluyum. Derince’ye yerleştiğimizde 3 yaşındaymışım. Kendimi bildim bileli Derince’de yaşıyorum. İlkokulu, orta okulu ve liseyi burada tamamladım. Cumhuriyet Üniversitesi Harita Kadastro Bölümü’nden 1991 yılında mezun oldum. Okul bitince geldik, özel bir harita şirketinde işe başladık. Harita firmasında üç yıl sonrası ise askerlik ve belediyecilik. 1995-2023 arası, dile kolay 28 yıl. Bu 28 yılda belediye çalışanı olarak, 2011 yılından itibaren belediye başkan yardımcısı olarak Derince Belediyesi ile İzmit Belediyesi’nde ve son olarak ta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı olarak görev yaptım.