BUGÜN MUZLU TAVA KEKİ VAR!

NURÇİN BUGÜN NE VAR?

Daha önce @a.okancaglar hesabında muzlu tava kekinin (muzlu pancake) tarifini hikayelerde paylaşmış ve öne çıkanlara tutturmuştuk. Instagram öne çıkanların sayısı arttıkça eskileri sildiğinden maalesef silinmiş. Bu kez silinmesin kalıcı olsun diye videosunu olarak paylaşıyoruz.

Malzeme:

Kişi başına 1 orta boy yerli muz, 2 yumurta, tavayı yağlayacak kadar zeytinyağı (tereyağı veya sadeyağ da olur). Muz ne kadar ham olursa o kadar kıvamlı oluyor. Ayrıca yeşil muz dirençli nişasta kaynağı ve olgun muza göre glisemik indeksi daha düşük. (Bu videodaki muzlar olgunlaşmaya başlamıştı. Yeşilken aldım geçen hafta içi.)

Yapılışı:

Döküm tava kısık ateşte ocağa konur. Muz ve yumurta el blenderiyle ezilerek karıştırılır. İyice ısınan tava biraz zeytinyağı ile yağlanır. Tava kızgın olduğu için yağ ekleyince ses geliyor ama tava bir daha yağlanmadığı için ses sadece başlangıçta. Karışım kaşık kaşık tavaya dökülür, kısık ateşte pişirilir. Üstü katılaşınca alt üst yapılır. Üzerine tarçın serpilerek servis edilir.

Bu sadece iki malzemeyle yapılan basit bir tarif. Servis edilirken üzerine dövülmüş ceviz, fındık, şekersiz marmelat, orman meyveleri vb eklenebilir, yaratıcılığınıza kalmış.