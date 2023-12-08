Sahile vuran cesedin kimliği belli oldu! Okul müdürü borçları yüzünden intihar etmiş!

Olay, Yavuz Sultan Mahallesi 60 Evler Sahil mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediyesi işçileri, cismin denizde sürüklendiğini fark etti. Belediye işçilerinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine adrese, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Suya giren deniz polisleri ihbar edilen cismin erkek cesedi olduğunu gördü. Sudan çıkartılan kişi kıyıya getirildi. Sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerde kişinin öldüğü tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin otopsi işlemleri için morga götürüldü.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Cesedi bulunan kişinin Körfez Petkim Ortaokulu Müdürü Adem Akgül olduğu belirlendi. Evli, 2 çocuk babası Adem Akgül’ün iddiaya göre borsada 2,5 milyon lira kaybedince bunalıma girerek intihar ettiği öğrenildi. Eğitimcinin cenazesi morga kaldırılırken, soruşturma devam ediyor.