Nilay Merttürk ile Hasan Bayrak heyetle birlikte görüştü

CHP'de büyükşehir ve ilçe belediye başkanlığı aday adaylıklarının tamamlanmasının ardından parti karar sürecine girdi.CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer CHP Genel Merkezi'nin görevlendirmesi üzerine bugün Kocaeli'ye geldi. Heyet görüşmelerden önce CHP İl Başkanı Bülent Sarı'nın katılımıyla basın toplantısı düzenledi.
2 GÜN SÜRECEK
Basın açıklamasının ardından önce ilçe başkanları ile görüşen heyet ardından ilçe belediye başkan adayları ile görüşüyor. Edinilen bilgiye göre Kocaeli'de 2 gün boyunca görüşmeleri gerçekleştirecek. İlk gün kentin doğu yakasında görüşmeler yapacak olan heyet yarın Gebze'de batı yakasının adayları ile görüşecek.
PROJELERİMİZİ ANLATTIK
Heyetle görüştükten sonra sorularımızı yanıtlayan Kartepe Belediyesi Başkan aday adayı Nilay Merttürk ilçe baskanı Hasan Bayrak ile birlikte çıktı heyetin karşısına. Merttürk"Çok güzel geçti, bir kere içerde tekrar motive olduk. Soru cevap şeklinde olmadı. Geneli ve ilçemizi konuştuk. Projelerimizi anlattık."dedi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.