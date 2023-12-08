Keramettin Gençtürk "Büyükşehir adaylığını 10 gün daha uzatın"

CHP'de büyükşehir ve ilçe belediye başkanlığı aday adaylıklarının tamamlanmasının ardından parti karar sürecine girdi.CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer CHP Genel Merkezi'nin görevlendirmesi üzerine bugün Kocaeli'ye geldi. Heyet görüşmelerden önce CHP İl Başkanı Bülent Sarı'nın katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

2 GÜN SÜRECEK

Basın açıklamasının ardından önce ilçe başkanları ile görüşen heyet ardından ilçe belediye başkan adayları ile görüşüyor. Edinilen bilgiye göre Kocaeli'de 2 gün boyunca görüşmeleri gerçekleştirecek. İlk gün kentin doğu yakasında görüşmeler yapacak olan heyet yarın Gebze'de batı yakasının adayları ile görüşecek.

ÖN SEÇİM YAPALIM

Heyetle görüştükten sonra sorularımızı yanıtlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Keramettin Gençtürk "Bir heyecan yaratmak için büyükşehir talebini 10 gün uzatın. 25 bin üyemizle de ön seçim yapalım. Çünkü bu tek aday durumu beni zayıflatıyor. Rekabeti sağlayalım dedim. Not aldılar." dedi