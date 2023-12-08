Başkan Hürriyet, Ataç Ailesine başsağlığı diledi

CHP İzmit İlçe Yöneticisi İlyas Ataç’ın amcası Kemal Ataç vefat etti. Kentin tanınan isimlerinden olan Kemal Ataç’ın cenazesi öğle namazına müteakip Bahar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, cenaze namazı öncesi merhum Kemal Ataç’ın ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerini iletti.