CHP İzmit İlçe Yöneticisi İlyas Ataç’ın amcası Kemal Ataç vefat etti. Kentin tanınan isimlerinden olan Kemal Ataç’ın cenazesi öğle namazına müteakip Bahar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, cenaze namazı öncesi merhum Kemal Ataç’ın ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerini iletti.
- Gündem
Başkan Hürriyet, Ataç Ailesine başsağlığı diledi
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, vefat eden Kemal Ataç’ın yakınlarına ve ailesine başsağlığı diledi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.