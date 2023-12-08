CHP İzmit İlçe Delegesi Yasemin Satiç ve Nevzat Satiç ‘in annesi Halime Satiç vefat etti. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, merhumenin ailesine taziye ziyareti gerçekleştirerek eşi, oğlu ve yakınlarına başsağlığı diledi.
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Başkan Hürriyet, Satiç ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, vefat eden Halime Satiç’in ailesine taziye ziyareti gerçekleştirerek başsağlığı diledi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.