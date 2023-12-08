Başkan Hürriyet, Satiç ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi 

CHP İzmit İlçe Delegesi Yasemin Satiç ve Nevzat Satiç ‘in annesi Halime Satiç vefat etti. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, merhumenin ailesine taziye ziyareti gerçekleştirerek eşi, oğlu ve yakınlarına başsağlığı diledi.