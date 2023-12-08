Alınan bilgiye göre, Yalova - İzmit kara yolu Kocaeli istikametinde seyreden 3 otomobil, 2 cip ve 1 hafif ticari araç birbirine girdi. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yaşanan trafik kazası nedeniyle Yalova - İzmit kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
- Asayiş
Yalova’da 6 araçlı zincirleme kaza
Yalova’da 6 aracın karıştığı zincirleme kazada, araçlarda maddi hasar oluştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.