Yalova’da 6 araçlı zincirleme kaza

Alınan bilgiye göre, Yalova - İzmit kara yolu Kocaeli istikametinde seyreden 3 otomobil, 2 cip ve 1 hafif ticari araç birbirine girdi. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yaşanan trafik kazası nedeniyle Yalova - İzmit kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.