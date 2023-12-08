- Asayiş

Yalova’da 6 araçlı zincirleme kaza

Yalova’da 6 aracın karıştığı zincirleme kazada, araçlarda maddi hasar oluştu.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Yalova’da 6 araçlı zincirleme kaza mask

Alınan bilgiye göre, Yalova - İzmit kara yolu Kocaeli istikametinde seyreden 3 otomobil, 2 cip ve 1 hafif ticari araç birbirine girdi. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yaşanan trafik kazası nedeniyle Yalova - İzmit kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

08 Ara 2023 - 16:56 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.196.986 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL