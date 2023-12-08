Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi merhum Ağdoğan için yayınladığı mesajda " Çalışma arkadaşımız Halil İbrahim Ağdoğan’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Genç yaşta aramızdan ayrılan merhum kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekânını cennet eylesin" dedi.
- Asayiş
Belediye çalışanı kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Çayırova Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi'nde çalışan 31 yaşındaki Halil İbrahim Ağdoğan, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.