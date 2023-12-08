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Belediye çalışanı kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Çayırova Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi'nde çalışan 31 yaşındaki Halil İbrahim Ağdoğan, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

HABER MERKEZİ
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Belediye çalışanı kalp krizi geçirip hayatını kaybetti mask

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi merhum Ağdoğan için yayınladığı mesajda "  Çalışma arkadaşımız Halil İbrahim Ağdoğan’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Genç yaşta aramızdan ayrılan merhum kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekânını cennet eylesin" dedi.
# Çayırova Belediyesi, Bünyamin Çiftçi, halil ibrahim aydoğan, büyük, Çayırova

08 Ara 2023 - 17:11 - Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

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