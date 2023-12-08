Belediye çalışanı kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi merhum Ağdoğan için yayınladığı mesajda " Çalışma arkadaşımız Halil İbrahim Ağdoğan’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Genç yaşta aramızdan ayrılan merhum kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekânını cennet eylesin" dedi.