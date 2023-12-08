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İzmit Belediyesi, KİPTAŞ Çınar Evlerinin çevresini asfalta kavuşturdu

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, KİPTAŞ Çınar Evleri çevresindeki asfalt yenileme çalışmasını tamamladı

HABER MERKEZİ
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İzmit Belediyesi, KİPTAŞ Çınar Evlerinin çevresini asfalta kavuşturdu mask

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ulaşımlarını konforlu bir şekilde yapabilmeleri adına mesaisine ara vermeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü, bu kapsamda KİPTAŞ Çınar Evleri çevresindeki asfalt yenileme çalışmasını tamamladı.

BÖLGE KONFORLU VE MODERN GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞTU

330 metre uzunluk ve 7 metre genişliğindeki KİPTAŞ Çınar Evleri çevresinde yoğun bir çalışma gerçekleştiren İzmit Belediyesi ekipleri, asfalt öncesi bir ton PMT malzeme serimi yaptı. Ekipler daha sonra 600 ton asfalt kullanarak bölgeyi daha konforlu ve modern görünümüne kavuşturdu.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Bölge halkı çalışmalardan dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti. Ekiplerin çalışmaları kentin diğer bölgelerinde de devam edecek.
# Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit belediyesi

08 Ara 2023 - 17:14 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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