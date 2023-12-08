İzmit Belediyesi, KİPTAŞ Çınar Evlerinin çevresini asfalta kavuşturdu

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ulaşımlarını konforlu bir şekilde yapabilmeleri adına mesaisine ara vermeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü, bu kapsamda KİPTAŞ Çınar Evleri çevresindeki asfalt yenileme çalışmasını tamamladı.
BÖLGE KONFORLU VE MODERN GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞTU
330 metre uzunluk ve 7 metre genişliğindeki KİPTAŞ Çınar Evleri çevresinde yoğun bir çalışma gerçekleştiren İzmit Belediyesi ekipleri, asfalt öncesi bir ton PMT malzeme serimi yaptı. Ekipler daha sonra 600 ton asfalt kullanarak bölgeyi daha konforlu ve modern görünümüne kavuşturdu.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK
Bölge halkı çalışmalardan dolayı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti. Ekiplerin çalışmaları kentin diğer bölgelerinde de devam edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.