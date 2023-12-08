Hürriyet okul ziyaretlerine devam ediyor 

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kentin farklı noktalarındaki okullara gerçekleştirdiği ziyaret programlarına devam ediyor. Başkan Hürriyet program kapsamında son olarak Şehit Öğretmen Ergin Komut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini, İzmit Namık Kemal Anadolu Lisesini ve Kocaeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyarette bulundu. Hürriyet, ziyaretlerde öğretmenlere ve öğrencilere İzmit Belediyesinin gençlere sunduğu hizmetleri, projeleri anlattı. Okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Hürriyet’e teşekkürlerini iletti.

GENÇLERE BİLGİLER VERDİ

Başkan gençlere yönelik yaptığı konuşmada İzmit tarihi, Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi, Beslenme Saati Uygulaması, Aşevi’nde verilen hizmete dair bilgiler verdi. Hürriyet ayrıca Türkiye’nin doğrudan halkın oylarıyla seçilen ilk kadın belediye başkanı olan Leyla Atakan ve Milli Mücadele Kahramanlarından Yahya Kaptan hakkında açıklamalarda bulundu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, gençlerin yaşadıkları kentin tarihi hakkında bilgi sahibi olmalarını çok önemsediklerini de ifade etti.