Genc-i Âlâlı Güreşçi Berat Mut Türkiye Şampiyonası’na Katılacak

Başiskele Belediyesi tarafından açılan Spor Okulları’nda eğitim gören yetenekli sporcular başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. 7-8 Aralık 2023 tarihlerinde Kartepe Hergeleci İbrahim Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Liselerarası Gençler Güreş Marmara Grup Şampiyonası’nda Başiskele Belediyespor’un Spor Okulları’nda güreş branşında eğitim gören Berat Mut kıyasıya mücadele verdi. 92 kiloda mindere çıkan Berat Mut, 3.lük maçında rakibini mağlup ederek üçüncü oldu ve bronz madalya almaya hak kazandı.

Bu sonuçla Genc-i Âlâlı yetenekli güreşçi Berat Mut, 3-7 Ocak tarihlerinde Tokat'ta yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’na katılım hakkı elde etti.

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