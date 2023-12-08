'Ezine peyniri' AB’den coğrafi işaret tescili aldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ezine peyniri Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu tescilin Ezine peynirinin AB’den coğrafi işaret tescili alan ilk peynir çeşidi olması açısından ayrı bir önem taşıdığı bildirildi.

Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ezine peynirimiz AB’den coğrafi işaret tescili alan ilk peynir çeşidimiz olurken, coğrafi işaretli ürün sayımız 18’e yükseldi. Dünyanın en kaliteli peynirlerinden birçoğu coğrafyamızda üretiliyor. Bu eşsiz tatlarımızı tanıtmaya devam edeceğiz. Ülkemize, yöremize hayırlı olsun."

3 ÜRÜN BEKLEMEDE

AB coğrafi işaret tescili için Safranbolu safranı, Araban sarımsağı ve Aydın Memecik zeytinyağı da AB Resmi Gazetesi’nde yayımlandı ve 3 aylık itiraz süresi sonunda tescil almaları bekleniyor.

AB TESCİLİ İÇİN BAŞVURULAN ÜRÜNLER

AB coğrafi işaret tescili için başvuruda bekleyen 42 ürün ise şöyle:

"Afyonkarahisar pastırması ve sucuğu, Gaziantep fıstığı, lahmacunu ve fıstık ezmesi, Kayseri mantısı, pastırması ve sucuğu, İnegöl köfte, Tonya tereyağı, Bursa kestane şekeri, Amasya çiçek bamyası, Bursa siyah inciri, Manisa sultani çekirdeksiz üzümü, Kilis zeytinyağı, İpsala pirinci, Aydın Memecik zeytini, Manisa mesir macunu, Hüyük çileği, Isparta gülyağı, Silifke yoğurdu, Osmaniye yer fıstığı, Adana şalgamı, Urla sakız enginarı, Demirci hünnabı, Bingöl balı, Rize çayı, Sinop kestane balı, Bursa şeftalisi, Tarsus Sarıulak zeytini, Erzurum su böreği, Melli inciri, Kahramanmaraş çöreği, Hopa hamsili ekmeği, Gaziantep menengiç kahvesi, Kırkağaç kavunu, Milas Çekişke zeytini, Hatay kaytaz böreği, Aydın çam fıstığı, Söke pamuğu, Şanlıurfa keten köyneği fıstığı ve Fethiye kaya inciri."