İçişleri Bakanlığı'nın AHBAP'a yaptığı denetim sonuçlandı

Depremzedeler için yardım faaliyeti yürüten ve topladığı bağışlar çoğaldıkça bazı isimlerin hedef gösterdiği AHBAP Derneği'yle ilgili denetleme başlatılmıştı. Derneğin kurucusu Haluk Levent, konuyla ilgili X hesabından açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan denetlemenin bittiğini duyuran Levent, "Alnımızın akıyla bu süreç tamamlanmış oldu" ifadesini kullandı. Levent, paylaşımında şunları söyledi:

"ALNIMIZIN AKIYLA BU SÜREÇ TAMAMLANDI"

* 6 Şubat felaketinde hayırseverler tarafından deprem çalışmaları için AHBAP'a bağışlar gelmişti. Altı ay önce İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü denetçileri tarafından derneğimizin denetim sürecine başlandı.

* Tüm kamuoyuna da izah etmiştim. Yaptığımız harcamaların ve tüm faaliyetlerin hesabını devletime, devletimin yetkili kurullarına vereceğimi ifade etmiştim. İşte bugün alnımızın akıyla bu süreç tamamlanmış oldu. Çok şükür bağışçılarımızı mahcup etmedik.

* İçişleri Bakanlığı denetimi sürecinde tüm sözleşmelerimiz, yaptığımız satın alımlar, yaptığımız anlaşmalar, stoklarımız (tüm bölgelerde tek tek incelenerek) şeffaf bir şekilde denetlendi incelendi ve bugün bu tweet'i yazma ihtiyacı hissettim. Ne mutlu bize.

* Bu süreçte beraber çalıştığımız devletimizin kurumlarına, Afad ve valiliklerimize, işbirliği yaptığımız sivil toplum örgütlerine ve siz bağışçılarımıza şükranlarımı sunuyorum. Her zaman yeni projelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz.