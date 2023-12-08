Çaldıkları keçiyi kesip yiyen 4 Afgan göçmene toplam 22 yıl hapis cezası

Yaşar Anter'in haberine göre; Muğla Bodrum’a komşu İstanköy (Kos) Adası’nın Pyli Mahallesi’nde 26 Ekim 2023 tarihinde meydana gelen olayda, köylünün ağılından bir keçi çalarak kesip yiyen 4 Afgan göçmen yakalandı.

Suçlarını itiraf eden 25, 28, 35 ve 39 yaşlarındaki 4 Afgan göçmenin yargılamaları Rodos Mahkemesi’nde yapıldı.

Rodiaki Gazetesi’nin okuyucularına duyurduğu haberde yargılama sonucunda 4 Afgan göçmenin her birine 5 yıl 6’şar ay olmak üzere toplamda 22 yıl hapis cezası verildiği aktarıldı.

Göçmenlerin hayvan hırsızlığı ve iç huzuru bozma suçundan yargılandıkları belirtildi.

Kaynak: SÖZCÜ