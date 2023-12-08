Çaldıkları keçiyi kesip yiyen 4 Afgan göçmene toplam 22 yıl hapis cezası

Yaşar Anter'in haberine göre; Muğla Bodrum’a komşu İstanköy (Kos) Adası’nın Pyli Mahallesi’nde 26 Ekim 2023 tarihinde meydana gelen olayda, köylünün ağılından bir keçi çalarak kesip yiyen 4 Afgan göçmen yakalandı.
Suçlarını itiraf eden 25, 28, 35 ve 39 yaşlarındaki 4 Afgan göçmenin yargılamaları Rodos Mahkemesi’nde yapıldı.
Rodiaki Gazetesi’nin okuyucularına duyurduğu haberde yargılama sonucunda 4 Afgan göçmenin her birine 5 yıl 6’şar ay olmak üzere toplamda 22 yıl hapis cezası verildiği aktarıldı.
Göçmenlerin hayvan hırsızlığı ve iç huzuru bozma suçundan yargılandıkları belirtildi.
Kaynak: SÖZCÜ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.