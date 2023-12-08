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Kocası tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralı

Sakarya'da eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır şekilde yaralandı. Saldırgan gözaltında.

Anadolu Ajansı
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Kocası tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralı mask

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın tedaviye alındı. Şeker Mahallesi'nde E.Ç. (23) ile karısı S.Ç. (20) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonucu E.Ç, S.Ç'yi bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. 

DURUMU CİDDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Şüpheli E.Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
# eğitim, sağlık

08 Ara 2023 - 19:21 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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