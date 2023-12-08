Kocası tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın tedaviye alındı. Şeker Mahallesi'nde E.Ç. (23) ile karısı S.Ç. (20) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonucu E.Ç, S.Ç'yi bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
DURUMU CİDDİ
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Şüpheli E.Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.