- Ekonomi

Benzine indirim geliyor

Son iki günde motorine gelen indirimlerin ardından bu gece de benzin fiyatlarında indirim olacak.
Benzine indirim geliyor mask

Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 62 kuruş indirim gelecek.

Motorin fiyatlarına da önceki gece 1 lira 34 kuruş, dün gece de 87 kuruş indirim gelmişti.

Bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak Kocaeli'de 35.17 TL/L gerileyecek.

Kaynak: SÖZCÜ
# Akaryakıt, motorin, indirim

08 Ara 2023 - 19:24 - Ekonomi

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