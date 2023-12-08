Kuruyemiş fiyatı el yakıyor

Deniz Ayhan'ın haberine göre; Yılbaşı gecesi vatandaşların vazgeçilmezlerinden olan kuruyemiş fiyatları el yakıyor. Fiyatlar son bir yılda ikiye katlanırken, yaklaşan yılbaşı öncesi dar gelirli vatandaşlar kara kara düşünüyor. Bu duruma dikkat çeken CHP Edirne Milletvekili ve ziraat mühendisi Ediz Ün, “Yılbaşında kuruyemiş tüketimi artıyor ama bu yılbaşında kuruyemiş satan dükkanların yanından geçilemeyecek” dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde açıklamalarda bulunan Ediz Un, kuruyemiş fiyatlarındaki yükselişe dikkat çekti. Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin verilerine göre son bir yılda Antep fıstığının yüzde 78.2, fındığın yüzde 97.6, kuru incirin yüzde 80, kuru kayısının yüzde 78.3 ve kuru üzümün ise yüzde 109.7 oranında zamlandığını vurgulayan Ün, kuruyemiş fiyatlarının “aşırı” biçimde arttığını belirtti.

‘BU FİYATLARLA İMKANSIZ’

Edirne Milletvekili, fiyatların bir yılda ikiye katlandığını söyleyerek “Ekonominin yarattığı yıkım sonucu üreticinin maliyetten dert yandığı tüketicinin alamadığı fiyatlarla karşı karşıyayız” dedi. Ediz Ün, kuruyemiş tüketiminin sağlıklı gelişim açısından önemini hatırlatarak “Kuruyemiş ürünlerinde dünyada en çok üreten ülkeyiz ama halkımıza bir avuç kuruyemişi çok gören bir zihniyet ile karşı karşıyayız. Bir zamanlar ilkokul çocuklarımıza fındık, kuru üzüm dağıtırdık. Şimdi parayla alamıyoruz. Oysa çocuklarımızın sağlıklı gelişim için kuruyemiş tüketmeleri gerekiyor. Yaşlılarımızın da tüketmesi gerekli ama bu fiyatlarla kuruyemiş alabilmek imkânsız” değerlendirmesini yaptı.

‘Göz ucuyla bile bakamaz’

Kuruyemiş fiyatlarında yaşanan artışı değerlendiren CHP’li Ediz Ün, yılbaşının yaklaştığını hatırlatarak “Asgari ücretli, emekli bu fiyatlarla kuruyemişe göz ucuyla bile bakamaz” dedi. Ün, “Yılbaşında kuruyemiş tüketimi artıyor ama bu yılbaşında kuruyemiş satan dükkanların yanından geçilemeyecek. Bereketli topraklar üzerinde AKP ve sarayın yarattığı yoksulluğu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: SÖZCÜ