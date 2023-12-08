TFF 3. Lig takımlarından Darıca Gençlerbirliği, teknik direktör Emre Denizli'nin ardından 20 Ekim tarihinde Theofanis Gekas ile sözleşme imzalamıştı. 1 buçuk ay sonra Darıca Gençlerbirliği Futbol Direktörü Theofanis Gekas ile de yollarını ayırdığını duyurdu. Darıca Gençlerbirliği sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Kulübümüz futbol direktörümüz Theofanis Gekas ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Theofanis Gekas ile ekibine emekleri ve çabaları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
08 Ara 2023 - 20:26- Spor Güncelleme:
Darıca Gençlerbirliği, Theofanis Gekas'la yollarını ayırdı
TFF 3. Lig takılarından Darıca Gençlerbirliği, 1 buçuk ay önce futbol direktörlüğü görevine getirdiği Theofanis Gekas'la yollarıını ayırdıklarını duyurdu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.