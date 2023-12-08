İnternet üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık: 4 tutuklama!

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan soruşturma dosyasında, bir emlak sitesi üzerinden sahte ilanlar vererek yurttaşları dolandırdığı tespit edilen 2'si Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 5'i de İzmir'de olmak üzere toplam 7 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik dün sabah 07.00'de eşzamanlı operasyon yapıldı.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dokümana el konulurken, 3 şahıs ifadeleri sonrası Şube Müdürlüğünden serbest bırakıldı.

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen, E.D.O. (30), A.Y. (53), A.S. (43), H.N.Ç. (26) adlı 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.