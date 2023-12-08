Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun babası konuştu

Ankara'da, okula gitmeye çalışan küçük bir çocuğa başıboş sokak köpekleri saldırdı. Apar topar hastaneye kaldırılan talihsiz çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken küçük çocuğun babası Halil Yılmaz, "Doktorlar durumunun kritik olduğunu söylüyorlar. Benim çocuğumun yaşaması Allah'ın bir mucizesi olur. Benim çocuğumu ısırmamışlar, resmen yemişler." dedi.

"ÇOCUĞUMUN YAŞAMA ŞANSI YOK"

Ankara'nın Keçiören ilçesinde boş arazide köpeklerin saldırısına uğrayan 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi çocuk yoğun bakım bölümündeki tedavisi devam ediyor. Minik çocuğun babası Halil Yılmaz, sahipsiz köpek sorununun çözülmesini istedi.

Hacettepe Hastanesi'ne gitmesinin ardından çocuğunun durumunu gördüğünü ifade eden Yılmaz, yetkililere seslenerek "Bir insanın canı bu kadar ucuz olmamalı. Evlat acısı bu. Benim çocuğum gitti, çocuğumun yaşama şansı yok. Ben gözlerimle gördüm. Bir hayvanın canı, insan canından daha mı önemli." dedi.

"ISIRMAMIŞLAR, RESMEN YEMİŞLER"

Sahipsiz köpeklere yönelik önlem alınmasını isteyen Yılmaz, çocuğunun makineye bağlı yaşadığını, bu saldırıların herkesin başına gelebileceğini belirtti. Yetkililerden soruna çözüm bulmasını isteyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bugün benim evladımın yarın sizin evladınızın başına gelir. Bu durmaz. Geçenlerde sabah işe gidiyordum. Sabah 3 tane çocuğa saldırdılar. Sabah o saatte okula mı gidilir? Bana bile saldırdılar. Ürperdim. Doktorlar durumunun kritik olduğunu söylüyorlar. Benim çocuğumun yaşaması Allah'ın bir mucizesi olur. Benim çocuğumu ısırmamışlar, resmen yemişler."

SORUŞTURMA AÇILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Ankara İli, Keçiören İlçesi, Kafkas Mahallesi'nde dün sabah saat 08.45 sıralarında okuluna gitmek için evinden çıkan ilkokul 4. sınıf öğrencisi T.Y. adlı çocuğumuzun, başıboş köpeklerce saldırıya uğraması ve ağır yaralanması üzerine; olayın, Mülkiye Müfettişlerince tüm yönleri ile araştırılması için soruşturma açılmıştır. Saldırı sonrası ağır yaralanan çocuğumuza acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."