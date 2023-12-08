Aylığı bağlanmayan EYT'lilere "2024" uyarısı

AYLIĞI BAĞLANMAYAN EYT'LİLERE 2024 UYARISI: HANGİ KRİTERLERİ KONTROL ETMELİ?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nda emekliliği henüz onaylanmayan 100 binin üzerinde dosya içinde başvurusu iptal edilenler de bulunuyor. Peki maaşı hala bağlanmayan EYT’liler hangi kriterleri kontrol etmeli?

“En önemli husus mart ayından bu yana başvuruyu yapıp gün sayısı eksik olanlarda askerlik borçlanması, doğum borçlanması, yurt dışı borçlanması şeklinde başvurularını bir kısmı yapmış, 100 bin vatandaşımızdan söz ediyoruz. Başvurusunu yapmış ancak henüz ödeyememiş.

Konuyla ilgili CNN Türk’te açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya şu ifadeleri kullandı:

Bir başka sorun da geçmişe dönük borcun bulunması, 1 TL dahi borç bulunsa başvuru reddediliyor. Bir de ihtilaflı SGK kaydı diyoruz. İhtilaftan kastımız şu: Çalışmadığı halde bir başka işveren tarafından çalışıyormuş gibi gösterilip burada primlerinin ödenmesi, SGK bunu geçmişe dönük tespit ettiğinde günleri siliyor, sizin başvurunuzu iptal etmiş oluyor.

Bir de prim gününü tamamlayamama durumu söz konusu. Başka nedenlerden dolayı prim gününü tamamlayamayanların başvuruları reddedilmiş oldu. Aylık bağlanamayan kişiler süreci nasıl takip edecekler?

"VATANDAŞLAR ELİNİ ÇABUK TUTMALI"

2024 yılına geçtiğimizde ödemeleri gereken rakam bir hayli yükselecektir. 100 bin kişinin içerisinde geçmiş dönemde 8 Eylül 1999 tarihi öncesi sigortalı olmak tek başına emekli olmaya yetmiyor.

Geçmişte Bağkur primi olup da şirket ortaklıkları, ticari faaliyet nedeniyle vergi mükellefi olanlarda hizmet çakışması oluyor. Hem SGK’lı hem Bağkurlu olmaları gerekiyor. Hizmet çakışmalarının ayıklanması gerekiyor.

Alo 170 hattından. Aylığın bağlanamama nedenini öğrenip aksiyon almaları gerekiyor. Hizmet çakışması, borçlanma sebebiyle bir çakışma söz konusuysa, 2024’te asgari ücrete yüzde 50 artış geldiğinde bu rakamlar da artacak. Örneğin 60 gün askerlik borçlanması ile emekli olacak bir kişi 60 bin TL ödemesi gerekirken, 90 bin TL civarında ödeme yapmış olacak. Bu da 30 bin TL’lik fark demektir. Vatandaşlarımızın 15-20 gün içerisinde elini çabuk tutmaları gerekiyor.”