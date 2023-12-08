08 Ara 2023 - 23:05- Asayiş G:

İzmit Belediyesi'nin acı günü

İzmit Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Fidan İlhan Köy geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
İzmit Belediyesi'nin acı günü mask

İzmit Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde uzun yıllardır çalışan, belediyede ve çevresinde güler yüzlülüğüyle tanınan sevilen bir personel olan Fidan İlhan Köy’ün, bir süredir zatürre olduğu, bugün de işe giderken otobüste rahatsızlandığı, hastaneye kaldırıldığı, hastanede kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Köy, geçirdiği kalp krizi nedeniyle doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

HÜRRİYET'TEN TAZİYE MESAJI
Fidan İlhan Köy'ün vefatının ardından İzmit Belediye Başkanı  Fatma Kaplan Hürriyet bir taziye mesajı paylaştı. Hürriyet mesajında "  İzmit Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğümüz personeli, kıymetli mesai arkadaşımız Fidan İlhan Köy'ün vefat haberini üzülerek öğrendim. Bu acılı günde, Fidan İlhan Köy'ün ailesine, sevenlerine ve tüm İzmit Belediyemize en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun inşallah." ifadelerine yer verdi. 
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08 Ara 2023 - 23:05 - Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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