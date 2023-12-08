İzmit Belediyesi'nin acı günü

İzmit Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde uzun yıllardır çalışan, belediyede ve çevresinde güler yüzlülüğüyle tanınan sevilen bir personel olan Fidan İlhan Köy’ün, bir süredir zatürre olduğu, bugün de işe giderken otobüste rahatsızlandığı, hastaneye kaldırıldığı, hastanede kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Köy, geçirdiği kalp krizi nedeniyle doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
HÜRRİYET'TEN TAZİYE MESAJI
Fidan İlhan Köy'ün vefatının ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bir taziye mesajı paylaştı. Hürriyet mesajında " İzmit Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğümüz personeli, kıymetli mesai arkadaşımız Fidan İlhan Köy'ün vefat haberini üzülerek öğrendim. Bu acılı günde, Fidan İlhan Köy'ün ailesine, sevenlerine ve tüm İzmit Belediyemize en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun inşallah." ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Arkadaş - allah rahmet eylesin
İsmail Ilhan - Allah rahmet eylesin
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.