İzmit Belediyesi'nin acı günü

İzmit Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde uzun yıllardır çalışan, belediyede ve çevresinde güler yüzlülüğüyle tanınan sevilen bir personel olan Fidan İlhan Köy’ün, bir süredir zatürre olduğu, bugün de işe giderken otobüste rahatsızlandığı, hastaneye kaldırıldığı, hastanede kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Köy, geçirdiği kalp krizi nedeniyle doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

HÜRRİYET'TEN TAZİYE MESAJI

Fidan İlhan Köy'ün vefatının ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bir taziye mesajı paylaştı. Hürriyet mesajında " İzmit Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğümüz personeli, kıymetli mesai arkadaşımız Fidan İlhan Köy'ün vefat haberini üzülerek öğrendim. Bu acılı günde, Fidan İlhan Köy'ün ailesine, sevenlerine ve tüm İzmit Belediyemize en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun inşallah." ifadelerine yer verdi.