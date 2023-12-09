09 Ara 2023 - 00:00- Spor G:

Körfez'de hedef 3 puan!

Trendyol 1.Lig'in 15.haftasında temsilcimiz Kocaelispor, deplasmanda Bandırmaspor'a konuk oluyor.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Körfez'de hedef 3 puan! mask
Büyütmek için resme tıklayın

MAÇ KÜNYESİ

TEKSÜT BANDIRMASPOR- KOCAELİSPOR

STAT: BANDIRMA 17 EYLÜL - BALIKESİR
MAÇ: 9.12.2023 - 13:30

HAKEMLER

ÖMER FARUK TURTAY(Hakem)
KEMAL MAVİ(1. Yardımcı Hakem)
OĞUZ KAĞAN ÇALIŞIR(2. Yardımcı Hakem)
BURAK AKDAĞ(Dördüncü Hakem)
# Kocaelispor

09 Ara 2023 - 00:00 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.196.986 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL