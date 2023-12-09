Körfez'de hedef 3 puan!

MAÇ KÜNYESİ
TEKSÜT BANDIRMASPOR- KOCAELİSPOR
STAT: BANDIRMA 17 EYLÜL - BALIKESİR
MAÇ: 9.12.2023 - 13:30
HAKEMLER
ÖMER FARUK TURTAY(Hakem)
KEMAL MAVİ(1. Yardımcı Hakem)
OĞUZ KAĞAN ÇALIŞIR(2. Yardımcı Hakem)
BURAK AKDAĞ(Dördüncü Hakem)
Trendyol 1.Lig'in 15.haftasında temsilcimiz Kocaelispor, deplasmanda Bandırmaspor'a konuk oluyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.